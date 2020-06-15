大貨車下坡煞車失靈追撞4車「重機慘遭夾」　網：司機賠到脫褲

▲大貨車在台3線下坡路段，疑煞車失靈追撞前方車輛。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

65歲陳姓男子駕駛大貨車行經台3線38公里下坡處，疑因煞車系統故障，追撞4部汽車及1部機車，造成自身及多位駕駛及乘客受傷，所幸都沒生命危險。但網友卻回，「四台車一台重機，大車司機慘賠，賠到脫褲。」

▲共有4部汽車1部大型重機被撞。（圖／大溪警分局提供）

警方表示，這起追撞車禍發生在13日13時50分許，陳男駕駛大貨車往大溪方向行駛，行經台3線38公里下坡處，疑因煞車系統故障，追撞前方4部汽車及1部大型重機，其中大型重機更被撞成夾心餅乾，並造成自身及多位駕駛及乘客受傷。

▲其中大型重機被撞成夾心餅。（圖／大溪警分局提供）

經警方初步調查，大貨車疑因煞車系統故障，致使車輛無法煞車，追撞前方多部汽車及機車，呼籲駕駛人行駛道路前務必檢查車輛狀況，以維自身及其他用路人安全。

有民眾PO到臉書「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」社團，呼籲大家注意安全，「恐怖的大貨車車禍」，網友則回「還好 人應該沒事」、「 這段急斜坡真的蠻危險的」、「四台車一台重機，大車司機慘賠」、「 賠到脫褲」、「這應該賠不完了...怕的是雙手攤開直接說他沒錢」。

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