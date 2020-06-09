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台11線對撞水泥車　休旅車駕駛「下半身開放性骨折」送醫不治

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▲▼休旅車與營業大貨車發生對撞，休旅車駕駛送醫急救不治。（圖／鳯林分局提供，下同）

▲▼休旅車與營業大貨車發生對撞，休旅車駕駛送醫急救不治。（圖／鳯林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮豐濱鄉台11線9日中午發生一起死亡車禍，一輛大貨車與休旅車對撞，其中休旅車男姓駕駛下半身嚴重開放性骨折傷重不治，另車上2名女乘客則受到擦傷送醫救治，大貨車駕駛無受傷。

▲▼休旅車與營業大貨車發生對撞，休旅車駕駛送醫急救不治。（圖／鳯林分局提供，下同）

花蓮縣鳯林分局9日12時10分接獲民眾撥打110報案電話，於11線67.6公里處有交通事故，經員警到場發現，一輛休旅車與營業大貨車發生對撞，休旅車駕駛及乘客2人受傷，由119救護車送往花蓮醫院豐濱分院急救，其中男姓駕駛下半身嚴重開放性骨折傷重不治，女性乘客輕微擦傷無生命危險。

▲▼休旅車與營業大貨車發生對撞，休旅車駕駛送醫急救不治。（圖／鳯林分局提供，下同）

▲▼事故造成路面有大片油漬及散落物，由民防分隊及義警協助清理現場，排除道路障礙。

警方表示，大貨車駕駛酒測值為0，有適當駕照；休旅車駕駛酒測值待測，也有適當駕照。車禍現場已依程序完成現場測繪蒐證，肇事責任將待送鑑驗單位分析，以釐清肇責。

▲▼休旅車與營業大貨車發生對撞，休旅車駕駛送醫急救不治。（圖／鳯林分局提供，下同）

因事故造成路面有大片油漬及散落物，影響行車安全，已由豐濱、光復民防分隊及義警協助清理現場，排除道路障礙。

鳯林分局表示，經統計台11線事故發生原因多為駕駛人疲勞駕駛、不熟悉路況又未注意車前狀況，以致發生事故，呼籲駕駛人駕車行駛務必要注意車前狀況，保持旺盛駕車精神並確實遵守速限標誌、標線及號誌之指示行駛，以免發生意外事故。

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