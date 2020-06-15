搭機捷來賞鳥免費用　桃園野鳥學會6/20舉辦「探險賞鳥趣」

▲桃園野鳥學會6/ 20舉辦「探險賞鳥趣」活動，免費用。（圖／翻攝自桃園野鳥學會臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

搭機場來賞鳥，大家一起關心野鳥生態，愛護環境。機捷沿線鮮少人上下車的A16橫山站，桃園市野鳥學會於6月20日舉辦「小森林+新街溪探險賞鳥趣」活動，免費用，無需報名，需自行前往集合地點及中途移動。

活動帶隊老師郭啟榮指出，賞鳥行程位於大園城市商旅和機捷A16橫山站之間的新街溪。其中，橫山站連絡道的南端是茂密的小森林，北端有黑翅鳶在此繁衍2代，也偶爾有意外鳥種如灰椋鳥。參加民眾當天從集合地點，走到連絡道北端，沿新街溪到連絡道南端，以及橫山站。回程可原路或走連絡道。

「小森林+新街溪探險賞鳥趣」活動，於6月20日上午7:30–10:30，集合地點：下大坡腳-土地公廟旁新街溪。溫馨提醒：1.活動為免費用，無需報名，需自行前往集合地點及中途移動。2.請穿著舒適好走的運動鞋及自行攜帶飲用水，注意防曬、防蚊。

桃園市野鳥學會由一群桃園地區關心野鳥生態，愛護環境的伙伴所成立，會館位於桃園市八德區高城五街22巷5弄5號，於2019年成立野生動物診所(會館)，提供受傷野生動物以及雛幼，更及時的照顧與幫助。

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