大園種西瓜體驗　為什麼大部分剛長出的西瓜都被摘除？

▲大手牽小手，來去跟西瓜施肥。（圖／溪海休閒農業發展協會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區溪海休閒農業發展協會，5月初舉辦「來鄉下種西瓜」活動，此期間，協會陸續透過網路向報名種西瓜的民眾進行「西瓜成長報告」，14日並邀「體驗瓜農們」回來施肥，看看田間西瓜生長情形？出現大手牽小手，來去跟西瓜施肥，看看它長得有多大的溫馨親子畫面？

▲「來鄉下種西瓜」活動的瓜田。（圖／溪海休閒農業發展協會提供）

▼定期報告西瓜成長。

大園區溪海休閒農業發展協會理事長劉健勳說，「來鄉下種西瓜」活動，今年是第二年舉辦，種植面積約1公頃，受理報名系統一上網立刻秒殺，後來又增加幾個梯次，才滿足民眾們的需求，反應非常熱絡。報名來體驗種植的民眾有80組，透過線上觀看請人代種的有40組，每組最多10人、每組種5顆華寶西瓜苗，收費1000元，預計7月底、8月初採收，協會保證到時候至少給3個大西瓜！

▲▼大手牽小手，來去跟西瓜施肥。（圖／溪海休閒農業發展協會提供）

為了讓參加種西瓜活動的民眾，了解西瓜生長的相關知識，此期間，協會透過網路向報名種西瓜的民眾進行「西瓜成長報告」，和種瓜的相關常識，如：為什麼大部分剛長出的西瓜都被摘除了？題目一出即在網路引發熱議。

劉健勳說，大部分剛長出的西瓜都被摘除，除了型不美會長出歪瓜，也是栽藤，藤蔓才不會長的一根長長的，直結一粒果，栽藤，植物感覺生命受到威脅， 會讓他生長變快速， 也會分支出來，增加產量， 通常應該稱為摘芯，讓瓜瓜更甜。

・夏天剛開始，現在買最好