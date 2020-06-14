打左轉燈卻向右靠…重機急煞「後輪懸空」蓋棉被慘摔！誰肇責大　兩派網友戰翻

記者莊智勝／台中報導

一名網友在臉書社團「台灣新聞記者聯盟資訊平台」分享行車紀錄器畫面，日前台中新社一輛紅牌重機行經產業道路，前方一輛機車騎士明明打了左轉燈卻又向右側靠停，導致紅牌重機閃避不及，當場煞車煞到「蓋棉被」，整輛重機尾端高高翹起，180度翻轉後著地，騎士也被重重壓在車下動彈不得，所幸最後僅受到輕傷。針對這起車禍肇因，網友也分成兩派激戰「到底誰才是三寶？」

行車紀錄器畫面拍下，當時紅牌重機沿著產業道路筆直前行，經過一處Y字路口時，前方機車騎士打下了左轉方向燈，紅牌重機見狀後因此靠右行駛閃避；不料前方機車打了左轉燈卻向右靠停，重機騎士立刻急煞，整輛機車也因此尾端高高翹起懸空、180度翻轉倒地，重機騎士慘遭「蓋棉被」壓在車底。

▲機車騎士打了左轉燈後卻向右靠停，後方紅牌重機急煞，當場「蓋棉被」慘摔。（圖／翻攝臉書「台灣新聞記者聯盟資訊平台」）

當下後方騎士見狀後立即上前查看，並協助將重機抬起，讓被壓住的騎士脫困，所幸他意識清晰，還能言語。前方打左轉燈卻向右靠停的騎士連忙道歉，並解釋「我看後照鏡你一直在我的左後方，我不敢過去……。」而受傷的重機騎士也反駁「沒有阿，你要轉你就轉彎，還煞車勒，煞到我這邊（右側）！」

整段畫面曝光後立即引起兩派網友論戰，有網友認為，前方機車騎士明明就打了左轉燈，卻又向右靠停，「一堆三寶」、「最討厭這種要轉彎不轉彎的」、「普重騎士，請不要出來害人好嗎」、「方向燈是用來欺敵就對了？」

但也有網友認為，肇責歸屬紅牌重機可能會佔較大比重，「這麼說好了，普重騎士打了左轉燈，準備減速左轉，但後方有大重貼近造成緊張，害怕後方大重（紅牌重機）會閃避不及，所以決定先靠邊讓行。大重不知普重會想靠右閃；普重不知大重會來個右回馬槍。報警的結果，因為雙方無碰撞，普重也只是會因為驟然減速開罰，而後方比較倒楣，由於此處為同一車道，雙方屬前候車關係，因此會以無保持安全距離自摔為初判。」

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▼重機騎士被壓在車底，所幸僅受到輕傷，並無生命危險。（圖／翻攝臉書「台灣新聞記者聯盟資訊平台」）