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思覺失調症＝社會問題？　醫：不能以偏概全

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圖文／每日健康

思覺失調症相信多數民眾並不陌生，不論是社會新聞或是社群媒體的相關文章都很常看到，知名的台灣電視劇《我們與惡的距離》也以此作為題材作探討，引起很大的共鳴和省思。而很多時候思覺失調症一詞會出現在大家的面前，往往是有大事發生的時候，但這樣的事件真的就代表思覺失調症患者都是這樣的人嗎？思覺失調症究竟是什麼樣的疾病？或許你我對此的了解並不如想像中的多。

思覺失調症盛行率：100人就有1人

台大醫院竹東分院精神科主治醫師林建亨醫師，在健康醫療直播節目【直播會客室】中表示，思覺失調症其實並不罕見，盛行率約1%，也就是100人當中可能就有1位思覺失調症患者，其主要就像糖尿病患者身體的血糖、胰島素分泌不正常一樣，思覺失調症是一種腦部內分泌失調的現象。

思覺失調症其實就像糖尿病

如同血糖、胰島素不穩容易出現糖尿病一般，當腦內的多巴胺不穩定、過多時，思緒就容易失去邏輯，也常見會看見別人看不見的東西，或聽見別人聽不見的聲音，而這些對患者而言是非常真實、難以分辨的，且情況也可能隨著病程加劇，例如聲音由遠而近，或聽到有呼喚自己名子的聲音等，也因此常讓人容易產生撞鬼、卡到陰的疑慮，造成患者心理極大的負擔這不會是任何人所願意的。

正因為思覺失調症常讓人覺得像是撞鬼、卡到陰，許多患者常會以宗教的方式解決。林建亨醫師表示，思覺失調症既然是生理性的疾病，那麼就像治療糖尿病會有相關藥物、治療方式一樣，思覺失調症也會有相關的治療，使多巴胺恢復到原本的正常狀態，讓患者回歸原本正常的生活，因此也建議先尋求醫師的協助，作詳細的檢查及治療。

思覺失調症≠暴力，不能以偏概全

新聞社會版常會見到許多悲劇，後來更爆出施暴者患有思覺失調症，也因此思覺失調和暴力常被劃上等號。對此林建亨醫師表示，其實思覺失調症也有輕重之分，再加上酗酒、毒品等許多本來就容易讓人情緒失控的外在因素，這些都容易讓人有暴力行為出現，特別是安非他命等藥物濫用，更會讓人有近於思覺失調症的狀態，提升社會暴力的風險。

林建亨醫師更進一步表示，思覺失調症的患者未必會有暴力行為的表現，就像一般身體健康狀況良好的人一樣，有行為端正的人，也有行為暴力的人，因此也提醒民眾，不能因此就把兩者劃上等號，面對思覺失調症的患者，避免歧視、貼上標籤等負面行為，應試著同理並了解對方的想法、以正面的角度鼓勵對方尋求醫師協助。而患者也應避免否定自己或覺得羞於見人等，思覺失調症僅是一種生病的情況，人人都有可能發生，重要的是如何讓自己盡早恢復健康。

思覺失調症的前兆：失眠、憂鬱、行為反常

除了前述所提到，思覺失調症患者常會以幻覺、幻聽、思緒邏輯錯亂等情況表現，林建亨醫師也指出，當思覺失調症找上門時，也會有前驅症狀、前兆，雖然相關症狀醫界正努力觀察、研究中，不過患者常見會出現失眠、憂鬱，或行為、談吐有別於以往的異常、退化等情況，例如本來沉著穩重的人，突然間變得容易焦慮緊張，或無法完成原本可自行完成的事情等情況。初期會多以幻聽、幻覺等狀況為主，後期腦內多巴胺消耗程度嚴重時，便容易會有行為異常、退化等情況出現。

這些可能的前兆及症狀有可能是因為外界因素、家庭因素、工作因素等壓力，造成心理沉重的壓力所致，久而久之甚至聽見否定自己的聲音、迫害他人的聲音等，更加重心理負擔。

多觀察自己、周遭親友，有利幫助思覺失調症

然而腦部醫學、精神醫學涵蓋的範圍相當的廣，雖然這些情況很有可能是思覺失調症的前兆及症狀，但也很有可能是其他腦部疾病，因此林建亨醫師叮嚀，平時可以多觀察自己或身邊親友、同學、同事的情況，若有發現自己或周遭的親友，情緒、行為和以往有很大的反差，就建議前往醫院就診為佳，而若越了解對方，便越能及時察覺細微的變化，如此不論是否為思覺失調症，又或是其他疾病，都可以在最好的黃金治療期作最好的治療。

思覺失調症首次發病即就醫，治療效果顯著

就像一般疾病、慢性病一樣，思覺失調症也會有個療程和治療黃金時間，一般情況下治療通常需經過1年半到2年左右的時間，而若患者在第一次發病的時候就察覺到，且立即前往就醫，其治療效果自然顯著，藥物劑量也會相對低很多，幾乎可讓患者回到發病前的原本生活。而若狀況較嚴重，且時間拖得較久的患者，醫師也會想盡辦法在5年之內協助改善患者的情況。因此不論如何，若有發現自己或身旁的人，有疑似思覺失調情況者，都應立即前往或鼓勵對方前往就醫治療，以恢復原本正常的生活。

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