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男開車心臟病發作「連吞3顆舌下錠」無效　停警局門口救一命　

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▲▼ 男子開車突心血管疾病不適機警求助警方，警方立即通報119將劉民送醫。劉民出院後特至派出所致謝。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 男子開車突心血管疾病不適機警求助派出所，警方立即通報119將劉民送醫。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東成功警分局寧埔派出所日前有一位劉姓民眾於夜間走進派出所向員警求助，值班警員林昆達眼見劉民神色極差，在量測體溫後關心其狀況疑似為長年心血管疾病復發。寧埔所立即通報119將劉民送醫急診，所幸經診療後已無大礙。劉民出院後特至寧埔所致謝，再三感謝警察救命之恩。

劉姓民眾家住花蓮吉安鄉，日前赴台東市區辦事，詎料在晚上開車回程途中身體突感不適、呼吸困難。劉民因本身有心臟痼疾、裝有心臟支架，即使沿路服用了3顆舌下錠仍無法緩解。忍痛開車之際見路旁寧埔派出所袖招，趕緊停車向員警求助。警員林昆達在量測劉民體溫，並詢問其無出國旅遊史以及心血管疾病史後驚覺劉民狀況不妙。與副所長陳榮仕趕緊通報119將其送往部東醫院成功分院急救，幸即時得到治療後無大礙。劉民翌日出院後，返回派出所一再感謝，並要求合影留念。

▼ 劉民出院後特至派出所致謝。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲▼ 男子開車突心血管疾病不適機警求助警方，警方立即通報119將劉民送醫。劉民出院後特至派出所致謝。（圖／記者楊鈞典翻攝）

成功警分局長蘇偉荃表示，員警基於為民服務的精神，在民眾有困難時竭誠為民服務，盡其所能給予關懷和協助，積極伸出援手值得肯定。另外也呼籲用路人，長途開車除了要注意路況外也要注意自身身體狀況勿疲勞或抱病駕車，有任何狀況應立即求助，愛護自己就是愛護他人。

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