高雄男耍壞遷怒「是誰叫我回來道歉？」　射瞎好友遭判6年半賠261萬

圖文／鏡週刊

一名吳姓男子2018年12月在高雄市鳳山區某釣蝦場2樓KTV與友人喝酒，席間因故齟齬，他翻桌砸酒瓶被勸離現場，事後有心當「公親」的莊姓友人，打電話叫吳男回來道歉，想化解恩怨，沒想到吳男竟然抓狂，帶著一把空氣槍折返，怒嗆：「是誰叫我回來道歉？」然後對著勸解的莊男連開數槍，射瞎他的眼睛，案經高雄地院判處徒刑6年半，民事部分判賠261萬元。

2018年12月某日清晨，吳男、莊男等4人，在高雄市鳳山區一家2樓附設KTV包廂的釣蝦場飲酒作樂，席間吳男與另一友人口角，他突然抓狂，當場掀桌，還砸酒瓶，作勢要打人，幸好被身旁莊男攔住，莊男勸他先離開釣蝦場，冷靜一下。

勸離吳男之後，被翻桌嗆聲的朋友也忿忿不平，表示要「討回來」，莊男苦口婆心勸阻，對方終於同意，只要他道歉，這件事就算了，於是莊男當起「公親」，打電話給剛回到家，還一肚子氣的吳男，表示希望他返回釣蝦場，為自己剛剛翻桌砸酒瓶的失禮行為，向朋友道歉。

吳男並不認為自己有錯，還遷怒當公親的莊男，盛怒之下，他順手拿了家中的空氣槍（經鑑定無殺傷力）折返釣蝦場，一進入包廂，大聲嗆道：「誰叫我回來道歉的」，接著持空氣槍對準莊男頭部、臉部、雙手連開數槍，由於空氣槍填裝鋼珠彈，莊男左眼被射中，門牙被射斷，經送醫急救，左眼還是失明。

案經高雄地檢署以重傷害罪提起公訴，地院審理時，吳男坦承犯行，但因未能與被害人和解，法官判處徒刑6年半，另莊男提民事求償訴訟，法官判賠261萬元，可上訴。

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