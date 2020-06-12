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前職棒球賣額溫槍「收1800萬」　交不出貨挨告詐欺...嘆：我們也是被騙

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▲▼前興農牛球星張家豪。（圖／翻攝中職官網）

▲前興農牛球星張家豪，遭控賣額溫槍收了1800萬卻不出貨。（圖／翻攝中職官網）

記者羅志華／台北報導

前中華職棒興農牛球星、現於澳洲經營水產事業的張家豪，遭控訴與「銘倫運通」李姓負責人賣額溫槍收了1800萬，卻以各種理由不出貨，受害人已對2人提出詐欺、背信等告訴；對此控訴，張家豪無奈表示「我們也是被騙啊！」

▲▼前興農牛球星張家豪遭控賣額溫槍詐欺。（圖／當事人提供）

▲受害人信任張家豪「水產大亨」的地位，不料付了錢卻遲遲看不到額溫槍。（圖／當事人提供）

受害人控訴，3月間新冠肺炎爆發期間，朋友問她能不能幫忙買額溫槍，受害人經其他友人介紹，認識了自稱能買到「百靈牌」額溫槍的張家豪及另名李姓男子，3人於3月底見面，談到能立即交貨；受害人認為疫情期間，額溫槍相當搶手，又信任張家豪「水產大亨」的地位，便下訂1萬支，並於4月1日簽約、付了900萬訂金。

受害人表示，張家豪之後傳訊，秀出訂購成功證明及倉庫倉號，聲稱4月6日就可到貨，她便於4月7日再交付900萬尾款，不料付了1800萬出去，卻到了4月10日還看不到額溫槍，張家豪以「大陸人半途攔截掃貨」、「香港疫情導致貨物扣關」、「美國復活節檔期延誤運貨」等理由推託。

▲▼前興農牛球星張家豪遭控賣額溫槍詐欺。（圖／當事人提供）

▲受害人付了錢收不到貨，急得狂CALL，張家豪卻以各種理由推託。（圖／當事人提供）

直到4月底，受害人索性不買要求退款，張男卻無奈回道「他們也是被倒貨的人」，並指退款還要看上面廠商的狀況，讓受害人氣得告2人詐欺、背信等罪。

▲▼前興農牛球星張家豪遭控賣額溫槍詐欺。（圖／當事人提供）

▲張家豪陸續傳貨物照取信當事人卻出不了貨，對此他無奈表示「我們也是被騙」。（圖／當事人提供）

針對控訴，張家豪無奈表示，他與李男原本信任供應商是經營10多年的國際大公司，不料這次給了錢，供應商卻人間蒸發，他傻眼之餘，只能希望供應商能退還貨款跟違約金，而他對受害人也是「從廠商收到多少還多少」，並喊冤：「我們也是被騙啊！」

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