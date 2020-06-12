國巨董事長兒子「護辣妹」酒瓶猛毆打傷人！KTV上演7打1　他被揍到頭皮撕裂傷

▲董事長陳泰銘（上圖）兒子挨告。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉昌松、林昱萱／台北報導

國巨集團董事長陳泰銘的兒子陳少威，日前遭爆與友人到KTV狂歡，過程中卻疑似為了維護女伴，與林姓男子發生衝突，而林男也遭到一行7人用酒瓶、酒杯攻擊，造成他頭皮撕裂傷。對此，陳一行7人也遭到北檢起訴，但在法院審理期間，幾人已與林男達成和解，林男具狀向法院撤回告訴，法院判決公訴不受理。

判決指出，陳男與人於2019年7月間，到KTV歡唱，過程中包廂內的2名女子因故發生爭吵，而當時包廂內的一名林姓男子好言勸阻，沒想到卻反將自己往槍口上撞，遭到包廂內其餘7人用酒瓶、酒杯猛毆打，導致他鼻部及嘴唇穿透性傷口約7公分、頭皮撕裂傷6處、右頸撕裂傷約4公分、右手掌撕裂傷約4公分、右手肘撕裂傷約3公分、左大腿及膝蓋撕裂傷4處、左腳踝撕裂傷約3公分等傷害。

對此，台北地檢署調查起訴之後，陳少威等人否認有傷害林男的犯行，但勘驗案發現場監視器等，足證明林男確實在KTV遭到被告等人攻擊，不過由於法院審理期間，雙方已經達成和解，且林男撤告，法院判公訴不受理。

►我沒有遲到，是時間遲到了

【更多新聞】

快訊／許崑源遺孀「發聲了」說到一半痛哭：不可承受之痛！曝議長最後心願

吳秋麗轟：黃捷故意哭給媒體拍！她傻眼「我坐隔壁」還原現場：靈堂內就哭紅眼

影／韓國瑜下一步曝...她一聽秒回「蛤」！FB曬韓冰合照 下秒嘆：沒有他的政治圈