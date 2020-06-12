籌備復學！　武漢中小學、幼稚園8月起「封閉式管理」

▲湖北籌備規劃中小學、幼稚園開學事宜。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

為推進中小學、幼稚園復學開學，大陸最早的疫情重災區湖北，12日發布最新的《湖北省學校安全條例》，定於8月1日起施行。按照規定，湖北（含武漢）將對校園實施封閉式管理，以營造學習的良好環境。

該條例由湖北省人民政府網站發布，內容共6章53條，除為配合疫情防控外，也旨在為學校創造創造穩定、安全的良好環境。因此，條例規定，校園周邊將劃定安全區域，由交通、公安等部門優化道路交通，並對周邊經營場所實施檢查。





▲武漢4月8日已解除封城，未來為進一步推動校園復學，將再度實施學校的封閉式管理。（圖／路透社）

針對尚未復學的中小學、幼稚園等方面，條例規定，學生在校期間，對中小學、幼兒園實行封閉式管理。內容包括校外人員進入校園應經允許並配合檢查，監護人或者受委託人不能按時接送學生的，學校按照規定提供照管服務。

條例還規定，學校招聘教職工和外聘人員，應當對擬錄用人員進行思想品質、心理健康狀況評估和身份核查。對於運動場、教室、校舍交付使用前，必須進行空氣檢測。

配合防疫需要，條例規定要完善傳染病訊息報告網路，包括加強衛生保健工作指導，做好日常體溫監測、通風消毒、學生因病缺勤登記追訪、免疫規劃管理等工作；校園內突發傳染病或者發現疑似傳染病疫情時，應當按照規定立即報告，並根據情況採取暫時性隔離、停課等措施。

此外，條例還對校園霸凌、校園暴力、健康教育、心理輔導、安全意識、隱私保護等進行規範。

據了解，按照武漢市教育局日前發布的《關於進一步規範2020年義務教育階段新生入學管理工作的通知》，初步計畫武漢市中小學入學各時間段，並確定新生報名時間為7月11日、12日。

另對於幼兒園等復學，目前官方尚無具體時間表。湖北省疫情防控指揮部上月表示，全市普通高中畢業年級（含中職學校和技工學校畢業年級）5月6日統一開學，為第一批次。初三年級為第二批次，其餘開學時間將經市防控指揮部科學評估、報省防控指揮部備案後，再向社會公佈，另外，湖北規劃將縮短學生暑假時間，以彌補上課時數。

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