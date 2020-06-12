全民搶起來Part4／NexFan四合一冰風扇開搶！

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《ETtoday新聞雲》App的T點下注遊戲「全民搶寶」的獨家品牌大獎又來了！《NexFan》提供8組「Ultra UV-C四合一冰風扇」，立刻拿起手機用25 T點，押注搶寶去！

「Ultra UV-C四合一冰風扇」使用UV-C抗菌技術淨化水質，搭配銀離子濾網，確保吹出的風及水霧純淨、無細菌殘留，並同時具有過濾PM2.5的清淨功能，達到空氣品質多重防護，與傳統的冷風扇和風扇相比，更加省電環保。結合冷風、空氣清淨、加濕及香氛功能，乾燥、加濕兩種模式自由切換，是對抗夏季必備的隨身最潮利器！

每天登入新聞雲App看新聞、得T點，除了商城定期更新品牌合作商品、將T點兌換東森幣等用途外，還有不定期上架彩蛋獎品的「全民搶寶」，不限注數投注抽餐券、禮券、手機、3C等大獎！

▲參加全民搶寶使用T點下注，即可能獲得NexFan「Ultra UV-C四合一冰風扇」。（圖／品牌提供）

=========全民搶寶使用秘笈=========

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App至最新版本。

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」App，點擊下方列表中間「活動」欄位後，點擊上方的「全民搶寶」ICON進入遊戲。

◎Step3：依各獎項所需要的點數押注，即可獲得抽獎資格，押注越多中獎機率越高唷！

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全民搶寶活動規則說明：

1、各商品開獎時間不一於各項商品上公布。

2、每項商品下注點數不同，依據商品項目公布。

3、每項商品得獎人數依據商品項目公布，並於開獎日三天公布於中獎名單頁面。

4、每位會員不限參加次數下注商品總數，若期限內未達門檻點數將返回會員點數有效期限將自動延展。

5、若點數到期日時間與活動期限不同時，依據下注之活動到期日延長效期至該商品開獎日。

6、ETtoday新聞雲保有活動解釋、變更、修改、終止活動之權利。