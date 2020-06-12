只有漫畫做得到！《被討厭的勇氣》作者親自監修　圖解阿德勒心理學在台發行

▲《被討厭的勇氣》作者岸見一郎親自監修，阿德勒心理學漫畫《喜歡自己的勇氣》在台發行。（圖／尖端出版）



記者林育綾／綜合報導

《被討厭的勇氣》在全球狂銷超過600萬冊，作者岸見一郎親自監修心理學漫畫《喜歡自己的勇氣》如今在台發行！身為日本阿德勒心理學權威的他，認為光是透過文字難以真正理解，但以圖像故事能與生活情境連結，更有可能讓人在生活中演練，他說「只有漫畫版才能做到這一點」，期望讀者不只有「被討厭的勇氣」，也獲得「喜歡自己的勇氣」！

《喜歡自己的勇氣》以漫畫圖解的方式，分享個體心理學始祖阿德勒的傳世經典《自卑與超越》。阿德勒曾說，「只要3天，人就會改變──但是，你必須要有勇氣。」該學派的特徵就是，認為沒有一個人是住在相同的世界，我們都居住在一個各自「賦予其意義」的世界裡。儘管有相同的經驗，只要賦予的意義不同，世界看起來就會完全不同，當然也會採取不一樣的行動。

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▲《喜歡自己的勇氣》以漫畫圖解的方式，分享個體心理學始祖阿德勒的傳世經典《自卑與超越》。（圖／尖端出版）

例如有些人會覺得自己現在過得那麼辛苦，是因為「童年時期缺乏父母的愛」，或是「遭受父母虐待」，會從「過去」探求原因。企圖以「過去的經驗來決定自己的人生」，這叫做「原因論」。不過阿德勒否定原因論，認為自己想怎麼做，想成為什麼樣的人的「目的」，才能成就自己的人生，阿德勒稱這種思考方式稱為「目的論」。

阿德勒認為，若是用「原因論」來思考問題，只要沒有時光機可以回到過去，根本無法解決現在的問題了。可是「目的論」中的目的和目標都在未來，就算無法改變過去，還是可以改變未來。當然人生並非凡事都可順心如意，甚至不如意的事還占了大多數，儘管如此，在艱辛刻苦的人生當中，還是可以自己決定要怎麼度過這個人生。

▲《喜歡自己的勇氣》以漫畫圖解的方式分享阿德勒心理學，岸見一郎親自監修。（圖／尖端出版）

此外阿德勒也在書中提過，「人類所有的煩惱，都是人際關係的煩惱。」若人一直都是單獨活著的話，就不會有善惡，也不需要語言。正因為有其他人在，才會產生孤獨；如果只有一個人的話，就不會有所謂的孤獨感。不管是什麼問題，最後一定都會牽扯到人際關係。

人際關係有問題的人，共通點就是會把其他人當成「敵人」看待，甚至會覺得這整個世界都很危險，別人都是會想要陷害自己的恐怖存在。若以「目的論」來考量的話，他的目的就是「不想和他人有所接觸」，只要和他人接觸，就一定會有摩擦，自然也會有遭到厭惡和背叛等情形發生，因為害怕受傷，所以決定不跟其他人來往。

不過在他的觀點裡，想要解決人際關係的煩惱並非避免外出，而是需要先改變對於他人的意義，只要將他人視為「同伴」，而不是當成敵人看待，人生就會有很大的改變。



▲▼《被討厭的勇氣》作者岸見一郎親自監修，阿德勒心理學漫畫《喜歡自己的勇氣》在台發行。（圖／尖端出版）



阿德勒心理學被譽為「通往幸福的心理學」，但人們常常讀了一大堆理論後，卻無法實際運用於生活中。岸見一郎認為，這門學問若僅透過文字理解定義，不能算是真正理解，必須透過在日常生活中的經驗學習，透過生動的圖解故事呈現，在閱讀過程中更可以輕易地連結生活情境，順利運用於自己的生活經驗中。

因此《喜歡自己的勇氣》透過情境漫畫，讓艱澀學說變得淺顯易懂，岸見一郎說，「透過一則則的小故事，輕易地和自己的生活情境連結，我認為只有漫畫版才能做到這一點。」



▲▼《喜歡自己的勇氣》以漫畫圖解的方式分享阿德勒心理學。（圖／尖端出版）



岸見一郎也說，自己家中從小就沒有漫畫，只在每個月去一次的理髮院那裡看漫畫，但由於他很不喜歡剃頭髮，所以在輪到他之前，都會先沉浸在書櫃的漫畫世界裡。「那種感覺，現在又回來了。」

愛書成痴的他表示，每次看書時都會很想一口氣看到最後，或許是因為那段時間在理髮院看漫畫的經驗才培養出的個性，「書一定要有趣，雖然不常看漫畫，但可以協助讓阿德勒的思想變得有趣，是我決定參與製作的關鍵因素」。

▲《被討厭的勇氣》作者岸見一郎親自監修，阿德勒心理學漫畫《喜歡自己的勇氣》在台發行。（圖／尖端出版）

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