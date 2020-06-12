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白色魔法卡「消滅全部黑色生物」　《魔法風雲會》刪除7張涉歧視卡牌

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▲▼魔法風雲會。（圖／達志影像／美聯社）

▲《魔法風雲會》將涉及種族歧視的卡片列為禁用卡，並從線上資料庫移除。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

「佛洛伊德（George Floyd）之死」在美國引發後大規模抗議，包含英國、法國、德國等歐洲國家也相繼掀起反種族歧視浪潮。集換式卡牌遊戲《魔法風雲會》的發行商威世智（Wizards of the Coast）10日表示，他們重新審視過往發行的卡片後，認為有7張卡牌涉種族主義，即刻將其列為禁用卡，並從線上資料庫移除。

威世智10日在《魔法風雲會》官方網站表示，考量到過去幾週發生的事件，他們重新審視所發行的卡片後，決定刪除7張涉種族主義、具文化冒犯性的卡牌，被刪除的卡牌在所有正式比賽中將全面禁用，卡牌的圖片與資料也會從官方資料庫移除，未來類似的審視工作也會持續進行。

遭到刪除的卡片有，引發偏見（Invoke Prejudice）、清潔（Cleanse）、投石惡魔（Stone-Throwing Devils）、柏悉吉普賽人（Pradesh Gypsies）、、聖戰（Jihad）、監禁（Imprison）、十字軍東征（Crusade）等7張。

被刪除的理由像是「聖戰」、「十字軍東征」等帶有宗教色彩，「引發偏見」、「投石惡魔」有類似3K黨裝扮等，「柏悉吉普賽人」也被視為對吉普賽人有貶意的文化刻板印象。其中白色法術卡「潔淨」更因為效果為「消滅所有黑色生物」，涉及種族主義而被禁，甚至在國外玩家之間引發討論。

卡片刪除後，玩家還是可以在官方資料庫搜到卡片名稱，不過卡圖與描述皆會改成一段文字，「由於卡牌的圖片或文字描述涉及種族主義，我們已經從資料庫中刪除了該卡，任何形式的種族主義都是不可被接受的，不該出現在我們的遊戲和環境中。」

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