通譯員到府結合外籍看護工　嘉縣照護政策有效減低語言隔閡

▲嘉縣首推照護政策，將外籍看護工照顧技巧直送到家 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁有感子女與照顧者的壓力與負擔，首次推出照護政策「到宅指導外籍看護工照顧技巧」，透過各國通譯員翻譯，將長照專業帶入家中，減少外籍家庭看護工的語言隔閡，被照顧者也能獲得更好的照護品質，讓勞雇都安心。

▲透過外籍翻譯協助看護工為長者進行服務，也省去語言不通問題 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁分享，父母也曾聘請外籍看護工，當時遇到很大的問題，因隨著個案身體狀況不同，究竟外籍看護工是否有能力提供完善照顧，護理專業知識是否足夠，包括外籍看護工在語言上是否能與個案及僱主溝通便成了難題。

因此在上任後，翁章梁責成衛生局及社會局整合相關業務，推出照護政策「勞雇安心 到宅指導外籍看護工照顧技巧」，提供外籍看護工專業照護訓練，聘請專業護理人員，從旁教導外籍看護工針對個案不同的需求進行護理照護。

▲翁章梁親自體驗看護技巧 。（圖／記者翁伊森翻攝）

因看護工需長時間照護個案，難以集合縣內所有看護工進行長時間課程培訓，因此由護理人員直接到家中陪伴看護工，針對不同個案的需求，進行相關護理教導，並在通譯員的陪同下，語言再也不受到阻礙，不僅增強外籍看護工未來照顧技巧、學得一技之長，也讓家屬更佳放心。

▲嘉義視察照護政策執行成效。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁親自到民眾家中關心外籍看護工照顧的技巧，個案周女士原來由家屬協助傷口照護，經護理師從旁教學及通譯員即時翻譯專業到宅指導後，加深外籍看護工正確的傷口照護觀念，從一開始不熟悉的技巧，到今天第3次指導，讓外籍看護工從「看、聽、記、做」學到照護技巧，讓照顧者用心、被照顧者放心、在外打拼的子女也能安心。

嘉義縣老年人口比率居高不下，長期照顧需求人數相對增加，導致外籍看護工角色由以往的「補充性人力」，變成「主要照顧者」。迄今聘僱外籍看護工5376個家庭，以印尼籍佔84.75%(4556人)居多，其次為菲律賓籍佔8.35%(449人)、越南籍佔6.79%(365人)及泰國籍0.11%(6人)，藉由媒合各國語言通譯員，期望專業服務透過通譯員翻譯，落實一對一到宅教導。

衛生局代理局長趙紋華指出，家中倘有聘請外籍看護工照顧技巧不足，可洽詢嘉義縣各鄉鎮市衛生所長照分站或1966專線，將有照管專員親自到宅評估，依個案需求提供3至6次專業指導且媒合通譯員一對一進行雙語溝通，以提升外籍看護工照護技巧；此外，本縣長照中心網頁也連結勞動署「外籍家庭看護工補充訓練專區」，提供四國(印尼、越南、菲律賓、泰國)語言免費數位學習課程相關資訊，歡迎民眾上網學習，有任何長期問題都可洽詢嘉義縣長期照顧管理中心05-3625750。

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