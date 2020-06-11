每日250名額！日本擬開放4國商務人士入境工作

▲日本政府認為，泰國、越南、澳洲以及紐西蘭等國疫情趨於穩定，因此考慮開放4個國家的商務人士入境。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

日本政府有鑑於泰國、越南、澳洲以及紐西蘭等4國疫情已獲得控制，且檢測體制也相較完善，因此有意開放這4個國家每日250名商務人士入境，目前已進入最終協調，最快今年夏天能夠上路。另一方面，由於許多國家將PCR檢測結果作為入境條件，因此日本政府也有意設置PCR檢測中心，為從日本出境的日本人提供採檢證明。

根據《共同社》報導，日本政府目前雖然禁止111個國家與地區入境，但針對泰國、越南、澳洲以及紐西蘭等疫情趨緩的4個國家，決定放寬其入境限制。相關人員表示，政府將定調每日開放這4個國家共250名的企業經營者或是技術人員等商務人士入境，未來也將針對可皆納入境人數與入境後的活動限制進行深入商討。

日本政府透露，如果疫情獲得控制，也將考慮開放美國、中國以及南韓民眾入境。相關議題將會在政府近日舉辦的對策本部會議中進行討論。

官房長官菅義偉11日在記者會上透露，如何在防止疫情擴大的同時，兼顧部分、階段性的開放國際人員來往是非常重要的議題。

另一方面，日本政府也考慮設置提供PCR檢測的專門設施，供有出國需求的日本人進行檢測。日本政府認為，有越來越多的國家將出示陰性的檢測結果作為從日本出境後，入境該國的條件。

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