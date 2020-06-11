快訊／前副市長楊明州出任高雄市代理市長...理由曝光！





▲高雄前副市長楊明州。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜6日以93萬票遭到罷免，成了我國史上首位遭到罷免的直轄市長。政府內情人士證實，高雄市代理市長一職由前高雄市政府副市長楊明州擔任，行政院12日也會對外公布此項人事命令。

韓國瑜遭到罷免後，外界相當關注的代理市長人選，最新確定由工務單位文官出身的楊明州接下代理市長的第一棒，以渡過補選舉行前的高雄市政空窗期。

據透露，在韓國瑜表明不會提出選舉訴訟後，民進黨之前研判訴訟期間市政停滯的疑慮也同步獲得解決，因此打消先前沙盤推演由行政院副院長陳其邁直接代理市長的選項。

但是，面對接下來要進行的補選，市政不能在過渡期有空轉，因此，楊明州也以過去曾擔任過副市長，熟悉高雄市政，也了解地方狀況等三項因素，在幾位代理市長的考量人選中，雀屏中選。

此外，楊明州曾任陳菊市府副市長，也接任韓國瑜市府的秘書長，派系色彩不鮮明，會是地方與藍綠市議員間，普遍可有共識的人選，接下來重任則是協助市長補選的後續工作。

楊明州畢業於成功大學土木所碩士，曾擔任高雄市政府副秘書長、高雄市政府參事、高市府工務局工程科科長、養護工程處處長、建築管理處處長等職位。擁有工程專業背景的楊明州，也曾於高雄代理市長許立明任內，擔任高雄市副市長；2018年高雄市長韓國瑜上任後，擔任高雄市政府秘書長至今。