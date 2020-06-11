快訊／婉拒追「榮譽議長」　許崑源妻林絲娛發聲明：市民心中自有評價

▲高雄市議會議長許崑源墜樓身亡，議會計畫追視他為「榮譽議長」，但其遺孀婉謝 。（資料照／記者洪正達攝）

記者陳韻如／高雄報導

高雄市議會議長許崑源6日晚間墜樓身亡，震驚政壇！高雄市議會11日計畫追諡許崑源為榮譽議長，但其夫人稍早發表聲明表示，許崑源為民服務26年，在協助推動市政及主持議事的貢獻，「相信市民心中自有評價」，因此婉謝議會追諡好意。

▲許崑源妻聲明全文。（圖／地方中心翻攝）

對於許妻婉謝，無黨團結聯盟黨團及國民黨團也發布聯合聲明表示遺憾，並認為在有心人士操縱下，「讓許議長及其遺屬委屈了」。此外，國民黨團總召曾俊傑也抨擊民進黨團片面背棄黨團協商結論及傷害許議長遺屬。

無黨團結聯盟總召朱信強在6月9日上午議會黨團協商會議中，提案追謚許崑源議長為榮譽議長，經無黨團結聯盟、民進黨及國民黨三黨團總召達成「無異議通過」結論並簽署確認，民進黨團卻又提出不同說法，造成困擾。

朱信強議員表示，無黨團結聯盟基於中立及客觀立場，肯定許議長為民服務近26年的無私奉獻，始提案建議追謚許議長。朱信強指出，許崑源過去無論在為民服務或主持議事方面，均以市民權益及城市進步為考量，以捷運修約為例，許崑源未曾考慮藍綠不同立場，僅以市民福祉為前提，居中調處不同意見，化解高捷破產危機，亦解除陳菊團隊施政困境，否則，高雄捷運早已停駛。

朱信強提到，追謚許議長一案受到有心人士操弄，讓許議長在身後仍受到不公平之評議，「委屈許議長和其遺屬」。

國民黨團總召曾俊傑則強調，民進黨團總召韓賜村對黨團協商結論片面翻案，並放任黨團議員對許議長進行不當評議，造成許議長及遺屬的傷害，國民黨團給予嚴厲譴責。

曾俊傑說，許議長擔任縣市合併後首屆議長，推動遷址鳳山會址的艱鉅工作，為兩會圓融合併、服務接軌，殫智竭慮，並讓議事運作及服務業務「無縫接軌」，最值稱頌。

►腦公！你不可以賴帳喔