2萬人無視疫情！闖亞馬遜原住民領地採礦　「亞諾馬米」恐滅族

▲亞諾馬米部落。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅2日專電

巴西一項研究指出，亞諾馬米（Yanomami）是整個巴西亞馬遜地區受新冠肺炎威脅最嚴重的原住民族群，如果不採取緊急措施，亞諾馬米族群可能面臨種族滅絕風險。

巴西米納斯聯邦大學（Universidade Federal de Minas Gerais）社會環境研究所（ISA）和克魯茲基金會（Fiocruz）合作完成的研究指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，約2萬名採礦者在亞諾馬米原住民領地內進行非法採礦活動，加上當地醫療保健體系脆弱，造成住在礦坑附近約4成的原住民染疫，導致6.5%的族人喪生。

研究指出，如果不採取緊急措施驅逐採礦者，改善原民社區的醫療狀況，亞諾馬米族群可能面臨種族滅絕風險。

亞諾馬米領地位於巴西北部亞馬遜和羅賴馬（Roraima）兩州，面積相當於一個葡萄牙，有2萬7398名亞諾馬米和葉卡瓦納（ye'kwana）部落族人散居在331個村落。這個地區擁有豐富的金礦蘊藏，1980年代起就被採礦者覬覦；就算1992年巴西政府規劃原住民領地，仍不能遏阻非法採礦活動。

▲亞諾馬米人相信超自然力量。（圖／達志影像／美聯社）



巴西研究警告，新冠肺炎在原民部落老年人之間傳播，甚或造成死亡，將對亞諾馬米和葉卡瓦納部落社會文化遺產的存亡造成嚴重影響。過去的研究已指出，非法採礦活動與亞馬遜地區傳染病（如瘧疾）的發病率較高有關。

由於居住文化習慣，亞諾馬米和其他原住民部落極易感染傳染病，尤其是呼吸道疾病，在新冠肺炎出現之前，呼吸道疾病已經是原住民最主要的死因；如果像新冠肺炎這樣的高傳染性疾病進入原民社區，將很難阻止疫情擴散。

研究指出，如果新冠肺炎在原住民部落的致死率達到羅賴馬和亞馬遜一般人口的兩倍，4個月內將造成多達896位原民死亡。截至昨天，亞諾馬米和葉卡瓦納部落已有55例確診感染新冠肺炎、3例死亡。第1起死亡案例出現在4月19日，死者是1名15歲少年。

社會環境研究所研究員、農業工程師歐威多（Antonio Oviedo）指出，巴西政府應立即驅逐非法採礦者，限制村落裡發生新的接觸和感染的可能性；然後對部落族人進行篩檢、迅速隔離患者，以遏阻疫情在原民領地蔓延。

亞諾馬米協會指出，儘管原民社區居民嘗試自主隔離，避免前往城市，但採礦者依然通行無阻，大幅降低隔離成效，「迄今發生的亞諾馬米族人受感染，都與採礦者有關」。

根據亞諾馬米的傳說，人類對地下財富的貪婪與幾種致命的疫病出現有關，而亞諾馬米人稱這些疫病為「夏瓦納」（xawara）。相傳亞諾馬米的造物主歐嬤瑪（Omama）將夏瓦納埋在地底，當有人鑽地開採礦物、石油和天然氣時，牠們（夏瓦納）就可以離開地底，在人類中傳播。

協會指出，亞諾馬米部落的長老及巫師們，現在每天都聚在一起作法祈福，以期「削弱疫病的影響，讓夏瓦納重新返回地底」。

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