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最適合拿來閱讀的手機！全球首款「彩色電子墨水螢幕」手機下周發布

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▲▼海信手機將推出全球首款彩色電子墨水螢幕智慧型手機。（圖／翻攝自海信手機官方微博）

▲海信手機將推出全球首款彩色電子墨水螢幕智慧型手機。（圖／翻攝自海信手機官方微博）

記者王曉敏／綜合報導

除了相機與5G外，近來「螢幕」也成為智慧型手機的重要戰場之一，更高的螢幕更新率、更高的解析度等，都是近來新機的主軸，不過在這波「螢幕競技」中，一家中國大陸手機廠卻以完全相反的方向脫穎而出，將推出全球第一款配備「彩色電子墨水螢幕」的智慧型手機。

海信手機上周於官方微博上透露，將於下周推出「全球首款彩色電子墨水螢幕手機」。事實上，採用電子紙顯示器的手機並不是什麼新鮮事，不過作為輔助螢幕常亮的顯示器，其僅能用於灰階顯示，而這也是電子墨水最大的局限性，但「彩色電子墨水」的推出將慢慢改變這種情況。

▼海信手機預計於4月23日推出彩色電子墨水螢幕智慧型手機。（圖／翻攝自海信手機官方微博）

▲▼海信手機將推出全球首款彩色電子墨水螢幕智慧型手機。（圖／翻攝自海信手機官方微博）

海信的彩色電子墨水螢幕手機於今年1月上旬在CES 2020首度亮相，被定位為「健康閱讀」的智慧型手機。該機款可顯示4096種顏色，遠不及LCD和OLED的數百萬種，且雖然海信強調該機款的螢幕更新率更快，但這是與其他電子墨水螢幕相比，若與普通智慧型手機比較，仍無法用來舒適地觀看影片。

你可能會想問，這樣一款手機的優勢是什麼？就是閱讀。電子墨水螢幕非常適合用來閱讀書籍及看漫畫，這也是許多人除了玩遊戲、看影片外最常在手機上做的事。

與一般智慧型手機相比，使用電子墨水螢幕閱讀書籍對眼睛的負擔更輕，且考慮到電子墨水螢幕在更改螢幕內容時功耗極低，其可能相較一般智慧型手機更為省電，不過也不要期望其UI會像一般智慧型手機那樣順暢就是了。

海信尚未發布該機款的正式名稱或進一步的規格，但根據官方微博內容，該機款預計將於4月23日正式推出。據陸媒報導，該機款將運行Android作業系統，與京東讀書、掌閱、QQ閱讀、咪咕閱讀、人民閱讀等中國大陸知名電子書平台深度合作，打造一座隨身攜帶的行動閱讀掌上圖書館。

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