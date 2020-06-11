露臀妹IG亂標人！狂發裸屁照「我是男人的禮物」　女網友也中標…傻眼封鎖

▲網友被IG色情帳號標記在奇怪貼文裡。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

近期IG出現許多莫名的色情帳號，不僅跑到網紅、名人的貼文下留一些「我的屁股很性感」之類的留言，一名男網友也抱怨，他被色情帳號標註在貼文裡。點進ID後，發現該帳號還發了一堆一樣的貼文，可想而知標記人數之多。看到貼文後，就有女網友也皺眉「我這幾天也一直被標，到底是為什麼標我？」

這位男網友在《Dcard》貼文「ig色情帳號竟然……」，文中貼出多張截圖「事情是這樣，剛剛發現，我被一個哀居的色情帳標註在他的貼文裡」。點進對方主頁一看，這個色情帳號的自我介紹是一串日文，翻成中文相當淫靡不堪，連發文圖片都是女性穿著內褲的臀部照。

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此外，色情帳號不僅發了很多一樣的貼文，每篇都標註一堆網友。原PO傻眼直說「肯定超多人被搞」，並透露，因為打開標註貼文當下有點嚇到，他理所當然直接檢舉，結果跳出來的通知居然是簡體中文，讓他更不開心，「本來已經覺得莫名其妙的心情，在檢舉的時候又給我出現簡體字是怎樣？」

▲IG情色假帳號通常會用「標籤」、「提及」用戶帳號的方式來吸引注意。（圖／翻攝自IG）

看到貼文後，不少女網友紛紛留言狂怨，「我剛剛也是，我真心不懂怎麼會標記我」、「剛被標……不過帳號不同人」、「我連小帳都被標 = =」、「最近好像都是流行被標……記得之前是常常被加進色情群組」、「我也是……立馬封鎖。」男網友也不堪其擾，「女生都被標了，看來我被標合理，原諒」、「最近超多假帳號 = =」。

其實，本站10日才報導《色情假帳號進駐IG 更改二選項防止被騷擾》，一般使用者只要到自己IG頁面當中，找到右上角的選項，點進後選擇「設定」、「隱私設定」，各別點入後會跳出「所有人」、「你追蹤的對象」，以及「沒有人」，此時你可以選擇自己想要的選項，基本上只要不要設定為「所有人」這些情色假帳號就無法標籤你的帳號。

▲只要更改用戶設定中的「標籤」、「提及」兩個選項，就可以避免被這些帳號騷擾。（圖／翻攝自IG）

如果是名人、網紅專頁，則可以在從「隱私設定」當中，點選「手動過濾」，以及「過濾最常被檢舉的字詞」，就能有效防止再被這些情色帳號騷擾。而要分辨這些情色假帳號相當簡單，這些帳號不會是自己追蹤或是追蹤自己帳號的朋友，他們會透過標籤他人帳號的方式來吸引用戶注意。

點入這些帳號頁面後，會發現自我介紹的部分是為日文，翻譯後會發現都是情色資訊，且這些帳號頁面所貼出的圖片皆為重複，只是他們分別標註了許多不同的用戶帳號而已。建議用戶發現自己的帳號被標註後，可以選擇檢舉這些情色帳號，並更改上述的設定，以免再收到這些訊息的騷擾。