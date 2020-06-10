擁有壽險保障同時享紅利！保險業曝光「分紅保單」特色：可滿足人生各階段需求

▲民眾可善用「分紅保單」作退休理財的規劃。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）打亂整個市場經濟，雖然疫情趨緩，不過也讓許多民眾對資金分配亂了手腳，影響到家庭保障及退休理財的規劃。英國保誠人壽提醒，人生的風險並不會因為經濟緊縮就降低，退休後的財務需求也不會因為降息而減少，更要提早做好保障準備。

英國保誠人壽表示，民眾應該在經濟尚有能力的時候，做好保險保障規劃，以及各項理財盤點，將未知的風險交給穩健經營的保險公司，為將來做好更充足的準備是當下更應積極面對的課題。

以英國保誠人壽推廣的「分紅保單」為例，其特色是因應保戶人生各階段不同需求，持續發展多元幣別如新台幣、美元、人民幣等，並設計各種繳費期別，建構出綿密的分紅保單商品網，讓客戶的保障與理財更具彈性。

「分紅保單」除了壽險保障之外，最大的特色是保單紅利。英國保誠人壽解釋，保單紅利部分雖屬非保證給付項目，但只要選擇經營穩健的保險公司，透過長期持有，藉由分紅保單明確的平穩性機制，將營運較佳年度的部分盈餘保留於分紅帳戶中，以支應表現稍弱年度的紅利給付，有效降低短期投資市場的波動對紅利分配金額的影響。

英國保誠人壽透露，每年5月1日皆公布當年度分紅宣告比率，例如，「美利人生外幣終身壽險」今年度的分紅宣告比率達到中分紅110%；另看2019年推出的新台幣分紅商品「五五登峰增額終身壽險」，今年度第一次分紅宣告比率結果也達到100%中分紅。

也就是說，在現今市場變動的情形下，若發揮分紅保單分散風險、長期平穩的特性，並可緩和短期市場波動對保戶的影響。

民眾可以針對不同需求，選擇適合自己的商品。例如，英國保誠人壽的「富貴369終身壽險」繳費3年，即享有終身壽險保障；「美滿315外幣保險」則提供保戶依其需求進行多元資產配置等。這些商品讓客戶享有壽險保障之餘，同時滿足對子女教育基金準備、退休規劃或資產傳承上的各項需求。