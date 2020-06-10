　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

擁有壽險保障同時享紅利！保險業曝光「分紅保單」特色：可滿足人生各階段需求

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務。（圖／pixabay）

▲民眾可善用「分紅保單」作退休理財的規劃。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）打亂整個市場經濟，雖然疫情趨緩，不過也讓許多民眾對資金分配亂了手腳，影響到家庭保障及退休理財的規劃。英國保誠人壽提醒，人生的風險並不會因為經濟緊縮就降低，退休後的財務需求也不會因為降息而減少，更要提早做好保障準備。

英國保誠人壽表示，民眾應該在經濟尚有能力的時候，做好保險保障規劃，以及各項理財盤點，將未知的風險交給穩健經營的保險公司，為將來做好更充足的準備是當下更應積極面對的課題。

以英國保誠人壽推廣的「分紅保單」為例，其特色是因應保戶人生各階段不同需求，持續發展多元幣別如新台幣、美元、人民幣等，並設計各種繳費期別，建構出綿密的分紅保單商品網，讓客戶的保障與理財更具彈性。

「分紅保單」除了壽險保障之外，最大的特色是保單紅利。英國保誠人壽解釋，保單紅利部分雖屬非保證給付項目，但只要選擇經營穩健的保險公司，透過長期持有，藉由分紅保單明確的平穩性機制，將營運較佳年度的部分盈餘保留於分紅帳戶中，以支應表現稍弱年度的紅利給付，有效降低短期投資市場的波動對紅利分配金額的影響。

英國保誠人壽透露，每年5月1日皆公布當年度分紅宣告比率，例如，「美利人生外幣終身壽險」今年度的分紅宣告比率達到中分紅110%；另看2019年推出的新台幣分紅商品「五五登峰增額終身壽險」，今年度第一次分紅宣告比率結果也達到100%中分紅。

也就是說，在現今市場變動的情形下，若發揮分紅保單分散風險、長期平穩的特性，並可緩和短期市場波動對保戶的影響。

民眾可以針對不同需求，選擇適合自己的商品。例如，英國保誠人壽的「富貴369終身壽險」繳費3年，即享有終身壽險保障；「美滿315外幣保險」則提供保戶依其需求進行多元資產配置等。這些商品讓客戶享有壽險保障之餘，同時滿足對子女教育基金準備、退休規劃或資產傳承上的各項需求。

ET快訊
「我最有錢男」要告500網友！羞辱保全遭萬人罵垃圾　原PO霸
食藥署高官偷吃女下屬！同事都在上班　她狂飆168公里到「台中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

擁有壽險保障同時享紅利！保險業曝光「分紅保單」特色：可滿足人生各階段需求

南山人壽5月小賺29.3億元！累積前5月淨利年成長25%　每股盈餘1.58元

小心！買「地下保單」出事難有保障　金管會列4大風險示警

「兒童保單」改版重點曝光！壽險公會提3大釐清　6家保險公司速推合法新商品

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

擁有壽險保障同時享紅利！保險業曝光「分紅保單」特色：可滿足人生各階段需求

南山人壽5月小賺29.3億元！累積前5月淨利年成長25%　每股盈餘1.58元

小心！買「地下保單」出事難有保障　金管會列4大風險示警

「兒童保單」改版重點曝光！壽險公會提3大釐清　6家保險公司速推合法新商品

小甜甜熱戀眼鏡男…又爆財務危機！　求救謝忻「我比她還需要去咖啡廳打工」

「罷免成功」韓粉兌現承諾！ 臉書直播吃屎...網看完全氣炸

保險熱門新聞

「兒童保單」改版重點曝光　壽險公會提3大釐清

南山人壽5月小賺29.3億元「月衰退49%」

買地下保單沒保障　金管會示警4風險

兒童保單新法12日上路　超過喪葬費限額61.5萬要簽聲明書才可加買

兒童保單新制最快12日上路　部分保單恐漲

一張表懂車禍調解官要看的單據

英國保誠人壽：分紅保單可滿足人生各階段需求

遠雄人壽「連續3個月」舉辦25場公益捐血

躉繳6年期儲蓄險確定掰了！「保單零利率」引爆絕版搶買

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

15家產險申訴率　國泰拿最低

重大傷病險挑選3大重點　保險業首創「3次給付」

尹衍樑「暴怒記兒子大過」真正原因曝光：千萬豪車被撞壞！

一張表看懂22家壽險申訴率排行

更多熱門

相關新聞

利息收入縮水！上市櫃金控前5月年減4%

利息收入縮水！上市櫃金控前5月年減4%

上市櫃15家金控5月獲利今（10）日全數出爐，新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，國內逐步鬆綁防疫措施，金融業也走出3月陰霾，隨著4、5月資本市場回穩，15家金控5月單月稅後純益295.17億元，月減1.2%，今年前5月稅後純益1,462.77億元，年減4%，其中富邦金再度蟬聯金控單月獲利、累計前5月稅後淨利及每股獲利三冠王。

南山人壽5月小賺29.3億元「月衰退49%」

南山人壽5月小賺29.3億元「月衰退49%」

買地下保單沒保障　金管會示警4風險

買地下保單沒保障　金管會示警4風險

「兒童保單」改版重點曝光　壽險公會提3大釐清

「兒童保單」改版重點曝光　壽險公會提3大釐清

兒童保單新法12日上路　超過喪葬費限額61.5萬要簽聲明書才可加買

兒童保單新法12日上路　超過喪葬費限額61.5萬要簽聲明書才可加買

關鍵字：

英國保誠人壽分紅保單保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

林志穎帶Kimi路邊賞車「6000萬頂級超跑」

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

曾被爆「半馬假跑」！溫妮6年後收到爆料者留言哭了

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

首起「氣炸鍋」火災　警消籲：鍋旁勿堆積易燃物

佐佐木希渣夫偷吃6女！爆「躲殘障廁所激戰」

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面