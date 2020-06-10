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南山人壽5月小賺29.3億元！累積前5月淨利年成長25%　每股盈餘1.58元

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▲▼南山人壽示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽5月淨利不如4月份數字。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽公布5月自行結算財報，合併新契約保費為85億元，5月合併總保費為313億元；5月稅後淨利為29.3億元，卻不如4月淨利57.5億元，月衰退49%，也較2019年同期的43.2億元，減少了13.9億元，年減32%。不過，累計前5月稅後淨利為201.7億元，年成長25%，每股盈餘（EPS）為1.58元。

南山人壽說明，公司維持穩健經營的原則，同時掌握市場波段，實現股債資本利得，加上穩定的經常性收益，因此5月單月獲利29.3億元；累計前5月獲利為201.7億元，較去年同期成長25%。

至於新契約保費部分，南山人壽5月合併新契約保費為85億元，年衰退24%，不過南山人壽表示，因近期新台幣匯率優勢，有利美元保險商品銷售；另隨國內疫情趨緩、接觸客戶機會增加，及受惠於業務通路高峰競賽，帶動理財型商品、保障型商品與意外及健康險業績增加。

此外，南山人壽指出，配合政府政策，致力推動保障型商品並積極轉型。根據南山人壽內部統計，今年累計至5月為止，意外及健康險新契約業績達32.67億元，相較於2019年同期成長約15%；同時，依保發中心統計，今年累計至4月為止，南山人壽傳統美元保單新契約保費達269億元，市佔率達23%，年成長41%。

至於南山產物，5月總保費收入為4.24億元，其中，個人險簽單保費收入約3億元、企業險簽單保費收入為0.97億元；今年截至5月為止總保費收入成長3%。

 
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