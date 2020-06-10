穿山甲與蝙蝠糞成分藥　終被移出2020年中國藥典

▲蝙蝠。(圖／CFP)

文／中央社台北10日電

中國國家藥典委員會近日出版2020年版的「中國藥典」，當中已沒有再繼續收錄穿山甲，此外，含有「夜明砂」（蝙蝠糞便）的黃連羊肝丸也未再收錄。 中國國家林業和草原局5日也發布公告，將穿山甲屬所有種即日起由國家二級保護野生動物提升至一級。

澎湃新聞報導，在藥典的編制大綱有明確指出：「 對於野生資源枯竭、商品匱乏、存在明顯安全性、倫理等問題（如化石類、人類胎盤類、動物糞便類等），以及基礎研究薄弱的品種從藥典中退出或不再增加收入本版藥典」。

穿山甲鱗片被認為有藥用價值，穿山甲肉也被視為滋補珍品。雖然中國早於2007年就嚴格禁止從野外獵捕穿山甲，及至2018年8月又全面停止商業性進口穿山甲 及其製品，但由於棲息地不斷受到干擾破壞，對濫食穿山甲懲處力度不夠等原因，穿山甲數量急遽下降趨勢至今仍然持續。

中華穿山甲曾廣泛分布於中國長江以南17個省區市 ，但由於過度獵捕利用及棲息地破壞，其分布範圍不斷 縮小，種群數量急遽下降。 據中國2003年發布的第一次全國陸生野生動物資源 調查結果，中華穿山甲的分布範圍已縮減至11個省份， 數量由曾經的近百萬隻跌至只有約6.4萬隻，在過去20 年裡銳減90%以上。

▲穿山甲。（圖／CFP）

到了2008年，國家林業局的普查結果更顯示，中華穿山甲的數量又降至2.5萬隻至4.9萬隻 間。 中華中醫藥學會風濕病分會第二屆及第三屆主任委 員王承德曾表示，在風濕治療中，活血化瘀、軟堅散結 的中藥其實有很多，不一定要用穿山甲鱗片。

臨床上可用蠍子、蜈蚣、蚯蚓等，而且已有臨床實驗證明，豬蹄甲在消癰、抗炎、催乳等方面可以取代穿山甲的功效。 過去不乏取消重點保護野生動物的藥用標準，通常 都能找到替代品，如1993年中國禁止犀牛角和虎骨貿易 ，禁令施行後，犀牛角及虎骨就多用水牛角和豹骨代替 。

此外，這次中國藥典除了移除穿山甲，也移除了馬兜鈴、天仙藤及黃連羊肝丸。 馬兜鈴、天仙藤的都是取自馬兜鈴同屬植物的不同部位，未被繼續收載的原因或許是由於有腎毒性。

至於黃連羊肝丸未被收載的原因，則是因為其處方中含有「 夜明砂」，即蝙蝠類動物的糞便。 陸媒曾報導，在研究2019冠狀病毒與蝙蝠體內冠狀 病毒的序列一致性時，武漢病毒所石正麗的團隊曾經發 現，如果蝙蝠體內有冠狀病毒，其糞便同樣也會檢測到 病毒。（編輯：翟思嘉/沈朋達）

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