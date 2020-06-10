罷免王浩宇非藍綠對決？　陳學聖加碼爆料…與時力、民眾黨有關





▲陳學聖、王浩宇。（合成圖／記者李毓康、羅志華攝）

記者黃巈禾／台北報導

前國民黨立委陳學聖9日要國民黨拉下民進黨桃園市議員王浩宇，否然國民黨「準備謝謝收看」，引發外界質疑鼓吹國民黨推動報復性罷免。陳學聖10日在臉書表示，王浩宇過去到處樹敵，包括民眾黨、時代力量都被針對，因此，罷免王浩宇非藍綠對決。

王浩宇先前在臉書透露高雄市議長許崑源的死訊，開頭寫道「力挺韓國瑜」挨批消費死者，也引發服務處遭蛋洗抗議和報復性罷免。對於陳學聖點名國民黨、桃園議長邱奕勝發起罷免，王浩宇也在臉書發文回擊「我被罷免掉，韓國瑜就會來選桃園市長」，隨後馬上刪文，但還是被網友截圖留存，該言論再度惹議。

陳學聖表示，「罷王別譏」不會是藍綠對決，討厭王浩宇的，不是只有國民黨，王浩宇對時代力量宣戰時曾說「那天起，我就發誓我不但不會被幹掉，還要把時代力量幹掉，而攻擊就是最好的防守，我一直相信這句話」。

至於民眾黨，陳學聖指出王浩宇曾開嗆「近日的一波民調，民眾黨支持度剩3.6%，若他民進黨砲手腳色，能拉下高雄韓國瑜、柯文哲，他感覺很值得。」

陳學聖提到，這不是什麼「報復性」罷免，王浩宇沒那麼偉大，只是王浩宇射出去的箭，有人「加倍奉還」，剛剛好而已，所以罷免王浩宇不是藍綠對決，但國民黨記得一定要爭氣一點。

王浩宇澄清，自己與許崑源不熟悉，這件事就是被國民黨刻意操作，表面上說不要消費，實際上是筆戰，或說許崑源是為了什麼而死，希望國民黨不要再操作許崑源過世這件事；至於陳學聖，「之前陳學聖就是因為民調輸我才離開，所以我覺得他在中壢本來就是一個過氣的人物」。

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