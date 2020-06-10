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影／板橋「28歲最有錢住戶」吐水辱7旬保全：我是老闆你是奴才！網全怒了：人渣

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圖文／CTWANT

新北市板橋一名70多歲呂姓豪宅保全，經常受到工作地點一名28歲的葉姓惡質豪宅住戶欺辱；對方不但用雨傘攻擊他、朝他臉上吐礦泉水，甚至口出狂語，「你是奴才，要聽我的話，我是這裡最有錢的。」然而，葉姓住戶雖不斷對保全強調自己非常有錢，卻連社區磁扣的費用都不願意支付，種種惡劣行徑讓這名保全忍無可忍，決定對葉姓住戶提告。

惡劣住戶用雨傘攻擊保全。（圖／爆料公社）

▲惡劣住戶用雨傘攻擊保全。（圖／爆料公社）

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據保全透露，葉姓住戶仗著自己是豪宅住戶、家裡有錢，經常對他頤指氣使，甚至用雨傘攻擊自己和大樓的清潔阿姨；保全還提到，有一次自己在幫忙開門時，轉身就被葉姓住戶故意吐了滿臉的礦泉水，「他喝了很大一口水，那個時候我人站在門邊，已經讓開給對方出門，他就朝我的臉大量噴（水）。」保全表示，自己在這棟社區當保全一年多，諸如此類的惡劣行為層出不窮，因而決定投訴該住戶。

惡劣住戶朝保全吐水。（圖／爆料公社）

▲惡劣住戶朝保全吐水。（圖／爆料公社）

此外，保全還提到，這名葉姓住戶不但行為惡劣，言語上也極其不尊重人。保全表示自己剛到職沒多久，對方就向自己說道，「你注意聽好，我是老闆，你是新來的員工，你是奴才，都要聽我的話，我是這裡最有錢的。」只是這名住戶嘴上說著自己有錢，卻連社區磁扣的費用都不肯付。

惡劣住戶指著保全辱罵「你是奴才。」（圖／爆料公社）

▲惡劣住戶指著保全辱罵「你是奴才。」（圖／爆料公社）

據了解，葉姓住戶在2019年底時，向保全要了4顆磁扣，當時保全曾向對方說明磁扣需要自費，但葉姓住戶卻充耳未聞，拿了磁扣轉身就走。目前保全僅針對磁扣部分對該住戶提告侵占，警方也已介入了解，而遭指控的葉姓住戶則至今皆未出面回應。

影片一PO上網，網友全怒了「有病怎麼不看醫生？」、「沒遇過壞人，唉，人善被人欺的社會」、「他家的富一代可以出來管管嗎」、「有錢不等於可以沒教養，以及不尊重他人，這種人也是白活了，連長輩也要欺負」、「欺負老人，真是過份極了」、「神經病比較大嗎？就可以任何欺凌嗎？有錢又怎樣？不是人嗎」、「人渣，這種人就是要給他好看，這樣欺負老人家，這社會真沒救了」、「故意吐水真的超沒品」、「再有錢沒教養也是人渣」。

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