大陸華南11省遭洪水淹過　263萬人受災「損失169.7億」

▲大陸華南爆雨成災 。（圖／翻攝自中新網）
記者劉亭／綜合報導
一波未平一波又起！大陸華南地區自2日以來持續下特大爆雨，導致許多地方出現水災，建築物都泡進水裡，包含廣西、貴州、廣東、江西、湖南、福建等11省（區、市），共262.7萬人次受災。
綜合陸媒報導，截至6月9日14時，南方洪水造成廣西、貴州、廣東、江西、湖南、福建等11省（區、市）262.7萬人次受災，22.8萬人次緊急轉移安置；1300餘間房屋倒塌；農作物受災面積145.9千公頃；直接經濟損失40.4億元人民幣（約169.7億元新台幣）。
據應急管理部官網，6月2日以來，廣西中北部、廣東中部和南部沿海、貴州南部、湖南中東部、江西中北部、安徽南部、浙江西部、福建西北部等地累計降雨量100～300毫米。據水利部門監測，受降雨影響，廣西、廣東、福建、浙江、江西、湖南、貴州、雲南共計8省（區）110條河流發生超警以上洪水。
國家防汛抗旱總指揮部於6月7日啟動防汛Ⅳ級應急響應，部署江河洪水、山洪、滑坡、泥石流、城市內澇等災害防範工作，派出工作組赴廣西指導地方開展防汛工作。
中央氣象台未來持續發佈暴雨黃色預警，6月12日至15日，江南、華南貴州、廣西西北部、四川盆地等地仍有強降雨；12日起雨帶將北上至長江中下游地區附近。國家防辦要求有關省區加強監測預警，強化會商研判，做好強降雨防範各項工作。