大陸華南11省遭洪水淹過　263萬人受災「損失169.7億」

大陸廣西自5月30日起暴雨不斷，導致30餘萬人受災，今（7日）還傳出貴廣高鐵列車出軌，車上248名乘客一度受困，所幸無人員傷亡，隨後轉運至賀州高鐵站。此外，廣西西江梧州段的水位持續上漲，當地也發出預警表示，西江一號洪水近日將過境梧州，提醒民眾嚴防洪水災情。