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珍奶20元一路漲到60up！「價格回不去了」他好奇：最貴能接受多少錢

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▲▼手搖飲，珍珠奶茶，飲料，寶特瓶，瓶裝水，礦泉水。（圖／記者許力方攝）

▲珍珠奶茶30一路狂長，他感嘆價格回不去了，「一杯珍奶多少錢願買單。」（圖／記者許力方攝）

網搜小組／趙蔡州報導

珍珠奶茶（下稱珍奶）從興起到成為台灣文化的象徵，陪伴過許多人走過漫長的成長歲月，有一名網友在《Dcard》表示，自己小時候珍奶一杯只要25、30元左右，現在隨便都要破50元，讓他感嘆「現在售價似乎回不去了」、「想問大家覺得一杯珍奶，多少錢才會買單。」

原PO在Dcard表示，記得小時候買珍珠奶茶，一杯只要25、30元左右，但現在點一杯珍奶，隨便都超過50元，裝潢越文青、越漂亮的店家，價格就越貴，連珍奶外的其他品項也價格驚人，近期甚至聽到有芒果冰沙一杯賣160元的。

請繼續往下閱讀...

原PO感嘆，「只能說跟以前相比，現在手搖的售價，似乎回不去了」，儘管如此但還是會想喝珍奶，畢竟喝手搖真的相當紓解壓力，「想問問大家覺得一杯珍珠奶茶，多少才會買單？」

文章分享後引起網友熱烈討論，「超過60元，就不行」、「曾經珍奶35，然後跳到50，再後來都60以上了，集體炒價。」、「60元都可以吃便當了」、「小時候覺得50嵐珍奶是天價，現在看來根本普通」、「通常極限是60吧，超過就不行」、「最多60，嚐鮮可以65，通常這種都告訴自己只能喝一次。」

但也有網友拿國外比較，「歐洲一杯珍奶150新台幣上下，想喝只好自己煮」、「四年前倫敦share tea就250了，我也是喝的很愉悅」、「澳門一杯珍奶80元」、「我在捷克長住，一杯一百多還是買」、「紐約一杯最便宜的奶茶也要4美金（約新台幣120元）」、「西雅圖一杯120起跳。」

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