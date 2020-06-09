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高嘉瑜呼籲手搖飲強制標示「含糖量」　網友開撩：你那麼甜你先繳稅

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▲▼高嘉瑜呼籲手搖飲標示含糖量，被網友開撩了。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜呼籲手搖飲標示含糖量，被網友開撩了。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

記者林彥臣／綜合報導

立委高嘉瑜日前提議針對含糖量超標的飲料，課徵「肥胖稅」引發許多網友的議論，今（9日）她再度呼籲為了維護國人健康，手搖飲應該強制標示含糖量與熱量，又再度引發話題，甚至還有網友在她的臉書開撩說，「你那麼甜，你先繳稅」。

高嘉瑜在臉書發文表示，均衡的飲食非常重要，但是攝取過多的糖分，已成為影響國人健康的隱形殺手。在衛福部公布的國民飲食指標中，就有建議「每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%」。

若每日攝取2000大卡，添加糖攝取應低於200大卡，以1公克糖熱量4大卡計算，每日添加糖攝取應低於50公克。依據食藥署食品營養成分資料庫，1杯700毫升的「全糖」珍珠奶茶，含糖量近62公克，相當於248大卡，1天1杯就超過每日糖攝取上限。

▲▼珍珠奶茶，珍奶，手搖，奶茶，手搖飲，手搖杯。（圖／記者許力方攝）

▲1杯700毫升的「全糖」珍珠奶茶，含糖量近62公克，相當於248大卡，1天1杯就超過每日糖攝取上限。。（圖／記者許力方攝）

高嘉瑜提醒，糖分攝取過量不僅會造成肥胖，更會引發代謝症候群、心血管疾病、或是三高等，並增加罹患糖尿病以及某些癌症的風險，而癌症、心血管疾病及糖尿病更長期是國人10大死因的前5名，所以攝取過多的含糖飲料，已經是影響國人健康的重要因子之一。若從糖尿病的就醫人數來看，104年有近140萬人，到了108年，成長到近165萬人，逐年增加，平均每年增加了5萬人。

高嘉瑜調閱國健署資料發現，2013-2016年，13-15歲完全不喝含糖飲料的，只有6.1%，而13-15歲有喝含糖飲料者中，平均每週喝6.7次，其中每週喝超過7次的，高達52%。16-18歲完全不喝含糖飲料的，只有11.1%，而16-18歲有喝含糖飲料者，平均每週喝6.6次，其中每週喝超過7次的，有52.8%，這些數據都提醒我們，國人攝取含糖飲料的比例及頻率非常驚人，尤其是在學生這塊。

以台北市為例，雖然台北市連鎖飲料店都有把手搖飲的成分、熱量和產地註明在食材登錄平台，但卻都沒有註明糖量，而之前調查了台北市共40間的連鎖飲冰品業者，也只有6間有在每杯飲料上標示熱量的資訊，糖量則是沒有一間有標示。

高嘉瑜認為，衛福部除了應該大力宣導含糖飲料對健康的危害之外，更應該要求手搖飲料業者必須要在每杯飲料上標示出含糖量及熱量，讓消費者能清楚了解手上飲料的糖量有多少，並借此提醒自己是否已超過建議的一天糖分攝取上限，自主健康管理。

▲台南市長黃偉哲也在28日公布多達35道的「阿中自助餐」菜單。（圖／取自台南市政府網站）

▲高嘉瑜的呼籲對於無糖不歡的台南人來說，會是很大的挑戰。（圖／取自台南市政府網站）

網友則在高嘉瑜的臉書上表示，「你那麼甜你先繳稅」、「神經病嗎⋯⋯成份不蓋牌，這樣子韓國瑜怎麼賣」、「這就是我們要的委員，注意百姓的食安，讚！+1」、「嘉瑜本人也要依法標示甜度」、「我都不加糖，不然就說要跟高嘉瑜一樣甜」、「真的要標，之前住美國所有的食物都會強制標示」、「德政，不要讓人胖得不明不白」、「糖跟本合法毒品」。

但也有網友對此抱怨，「是要大台南人怎麼活」、「台南人和你有仇逆」、「對不起，無糖真的很難喝」、「重點不是超標，重點是超標了還是想喝啊啊啊」、「實務上有點難，標出來的也不會準，他們用的糖不是方糖，是糖漿，連他們自己搞不好也不知道是多少」。

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