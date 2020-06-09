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同志熱線推「彩虹皂」勤洗手：偏見跟病毒一樣會危害人類

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▲▼同志熱線推「彩虹皂」勤洗手：偏見跟病毒一樣會危害人類（圖／台灣同志諮詢熱線協會）

▲同志熱線推「彩虹皂」鼓勵放職場，提醒「偏見跟病毒一樣會危害人類」。（圖／台灣同志諮詢熱線協會）

記者林育綾／台北報導

為了響應「國際同志驕傲月」及慶祝6月9日生日，同志諮詢熱線協會推出彩虹版的「PRIDE SOAP 同志攜手皂」，期望有更多公司行號願意放在職場，除了宣導防疫勤洗手，也打造性別友善職場環境，提醒大眾「不要忘記偏見如同病毒一樣會危害人類」。

同志熱線表示，工作佔了每一個人、每一天生活中至少3分之1以上的時間，因此有一個友善、令人感到舒適的職場環境，對任何人來說都是非常重要的事情，但對同志族群來說，這仍然是一個亟待被落實的一件事。

請繼續往下閱讀...

根據熱線與彩虹平權大平台在5月公布的調查報告，目前只有55%的填答者表示，在職場曾和少部分同事出櫃；而向主管、職務高於自己的人出櫃的填答者則均低於3成。除了工作職位高低和工作年資會影響到同志的出櫃意願外，同志也會擔心出櫃會影響職場的人際關係、工作升遷或職涯發展，以及遭受到霸凌或刁難。

▲▼同志熱線推「彩虹皂」勤洗手：偏見跟病毒一樣會危害人類（圖／台灣同志諮詢熱線協會）

▲為推廣職場平權議題，熱線以彩虹旗為設計概念推出「PRIDE SOAP 同志攜手皂」。（圖／台灣同志諮詢熱線協會）

為推廣職場平權議題，熱線以彩虹旗為設計概念推出「PRIDE SOAP 同志攜手皂」放在職場之中，提醒大家在關注疫情、勤洗手的同時，也不要忘記「偏見如同病毒一樣會危害人類」。目前該彩虹皂已經有BBDO、Grindr、NETivism網絡行動科技、台灣微軟、貝殼放大、法國巴黎銀行、法國巴黎保險、嬌生股份有限公司等企業共同加入響應。

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