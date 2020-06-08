台灣預計15日脫離口蹄疫非疫區！ 農委會曝OIE正在加速處理中

▲23年前台灣爆發口蹄疫疫情，相關產業經濟損失高達1700億多元。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

世界動物衛生組織（OIE）原本預計今（8日）將公布，台灣有可能成為口蹄疫非疫區，不過，農委會向《ETtoday新聞雲》表示，還要再等等，因為OIE通知說明，日前因俄羅斯有個案子漏掉了，正在加速處理中，預計要等到15日，才會宣布所有案子結果。

農委會去年向OIE提出申請口蹄疫非疫區，農委會副主委黃金城表示，原本6月大會上會宣布，各國提出的個案申請結果，因新冠肺炎疫情改用通信投票方式，將個案寄給各180幾個會員國，再請他們回覆意見。

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黃金城說，陸續150國家都已回覆沒問題，原本截止回信期限是今天，台灣能不能從口蹄疫區除名也就會有答案，但現在卡關，因為OIE通知，日前俄羅斯有一個案子漏掉，現在正在加速處理中，導致其他國家的個案申請結果必須跟著延後，預計15日OIE才會公布。

翻開農委會資料，23年前台灣爆發口蹄疫疫情，相關產業經濟損失高達1700億多元，更喪失豬肉外銷市場。爆發前台灣養豬戶數25357場，產值達886億元，占農業產值20%以上，年外銷日本500至600億元。黃金城提到，當年台灣養了1200萬頭豬，現階段在養量只有540幾萬。農委會去年7月正式宣布口蹄疫拔針滿1年，現在各界都非常期待OIE宣布，台灣從口蹄疫疫區除名，才能趕快將台灣豬肉外銷出去。



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