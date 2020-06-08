台南麻豆5月份交通事故　不讓車仍是主因

▲台南市警麻豆分局5月份轄區麻豆、下營、官田、六甲區交通事故發生率較高之路段以市道171線17件最高，各類交通事故之肇事原因，以未注意車前狀況、未依規定讓車最高。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市警麻豆分局5月份轄區麻豆、下營、官田、六甲區交通事故發生率較高之路段以市道171線17件最高，各類交通事故之肇事原因，以未注意車前狀況48件最高，未依規定讓車42件次高，違反號誌管制規定15件，警方除強化取締作為，並擴大交通教育。

麻豆分局指出，市道171線17件最高、台1線14件次之，市道176線12件，市道174線9件，台19甲線4件，市道165線、173線各3件，台84線2件；區道39件，市區道路41件，產業道路1件；而發生交通事故案件數之時段以16-18時發生27件最多，6-8時發生26件次之，其他依序為10-12時發生19件，8-10時發生18件，18-20時發生13件，12-14時發生12件，20-22、22-24時各發生4件，4-6時發生3件，0-2、2-4時各發生1件。

根據分析，本年度5月份各類交通事故之肇事原因，以未注意車前狀況48件最高，未依規定讓車42件次高，違反號誌管制規定15件，轉彎不當9件，違反特定標誌(線)禁制、疲勞(患病)駕駛失控各7件，倒車未依規定、逆向行駛各3件，未依規定減速、起步未注意來車各2件，酒後駕車、違規超車及開啟車門不當而肇事各1件。

麻豆警分局長楊慶裕表示，不論行人或汽、機車駕駛人，絕大部分都沒有正確的被「教過」，正式而完整的交通規則觀念。一個未受過「交通安全規則」教育的人，在交通行為止，自然會呈現比較「似懂非懂」的狀態，也就因為如此，經常出現錯誤的觀念，也就是說「以為可以」但其實是「不可以」。例如：以為轉角沒有紅線就可以停車，但其實不論有無紅線，只要路口10公尺內，都不能停車。所以交通安全首重在教育。

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