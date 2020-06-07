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向許崑源表達哀悼　柯文哲：呼籲台灣社會冷靜、不宜擴大事端

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▲▼柯文哲出席水岸台北2020端午嘉年華-龍舟點睛暨祭江大典。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲。（資料照／記者黃克翔攝）

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長韓國瑜6日確定遭罷免後，高雄市議會議長許崑源當晚8時45分自住處墜樓身亡，引發各界震驚。民眾黨主席、台北市長柯文哲7日前往台中跑行程，他受訪時表示，對亡者表達哀悼，也要慰問家屬，同時呼籲台灣社會要冷靜，「不宜在這種事後去擴大事端」。

對於罷韓結果，柯文哲表示，選舉結果既然是高雄市民的選擇，應該要表達尊重，這是台灣民主政治成熟的地方，「我們就尊重高雄市民的選擇，這樣就好了」。

談到高雄市議長許崑源墜樓身亡，柯文哲坦言，這倒是比較意外，當然要對亡者表達哀悼，也要慰問家屬，「其實應該呼籲台灣社會面對這種事情要冷靜，因為老實講，不宜在這種事後去擴大事端，應該大家先冷靜下來，等一陣子再說」。

柯文哲接著意有所指的說，「對一些所謂民進黨全國不分區議員的那種言行，對整個台灣社會的和諧沒有幫忙，所以還是不對的。」

至於是否認為這是報復性的罷免行為？柯文哲指出，這是台灣正是史上第一次縣市首長被罷免，閩南話叫「緊事緩辦」，面對這種很特殊事件發生過後，應該大家先冷靜一下、先想一下，「到底這件事情對台灣社會將來影響是什麼，大家想一下」。

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