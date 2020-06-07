女學生見中年男子忍不住害怕！師驚覺不對…震驚揭五金行老闆惡行

▲五金行示意圖。（圖／unsplash）

圖文／CTWANT

家中有幼童的父母要注意了，對自己的寶貝伸出狼爪的變態極有可能就在身邊，一不注意就可能造成孩子終身的陰影。新北市泰山區一名經營五金行的李姓男子於7年前多次猥褻來店的國小女童，導致女童即使升上國中，仍對中年男子心生畏懼，出現排斥的表現，讓學校老師察覺有異，經追問後得知李男惡行立即報警，目前新北地檢署已依強制猥褻罪對李男進行起訴。

根據《聯合報》報導，目前就讀國中的女學生，在7年前仍就讀國小2年級時，經常單獨跑到住家附近的五金行；五金行老闆見當年的小2女童長相可愛，往往趁內店無人之際，伸手撫摸其私處，先後得逞共4次，導致女童心靈受創，升上國中後仍對中年男子懷有恐懼。

國中老師察覺女學生狀況有異，多次耐心輔導還請社工協助，才讓她願意打開心房，說出幼年時曾遭五金行老闆撫摸下體，使自己對中年男子產生排斥心理。而女學生也在說出心中多年秘密後，已於2019年向警方報案，警察也立即前往逮捕李男。

李男在接受審訊時，坦承知道女童是鄰居小孩，也記得當年女童曾多次單獨跑到五金行，但否認有猥褻女童。新北地檢署依據被害女學生指證，以及其國小同學表示，曾聽聞女學生告知被五金行老闆亂摸一事，於日前依照強制猥褻罪將李男起訴。

延伸閱讀

▸ 男星曝友「需求太大」天天要：老婆懷孕也要上 結局曝光超傻眼

▸ 清純偶像結婚不到2年就出軌 離婚5年後帶球嫁小王

▸ 愛客發旅館淪淫窟 房務員：女高中生書包裡全現金

►Kiehl’s「發光神器」現省2750元！網友狂讚：用過最有感～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！