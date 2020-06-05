台南市防疫新生活　 黃偉哲：防疫解封採負面表列方式！

▲全國防疫大解封，台南市黃偉哲指出，台南市部分還是有一些防疫要求保留。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，為了配合中央流行疫情指揮中心6月7日解封，台南市已經訂定了相關的措施跟辦法，那原則上，都是採負面表列，凡是在這個表格內的，就是繼續維持防疫方式，其他的就一律回復正常。

黃偉哲說，那什麼在這個表格內的，當然就是第一個就是實名制的登記，實名制登記是採取這個實名制跟實聯制，什麼叫實聯制？就實際上聯絡得到的，有人沒有帶身分證、健保卡，但你留下手機號碼，這個手機號碼確定是真的，聯絡的到人，那就可以。從5月6日到現在，酒店、舞廳部分市府解封了，有按部就班照順序來，那現在舞池也可以恢復了。

第二個餐廳的隔板的部分，請暫時維持，隔板的部分是確保這個不會被飛沫、會被懸浮微粒傳染，不僅是為了covid-19，其他的傳染性疾病，也是為了這個，所以有隔板的話也會比較好。

第三在公車或是在這個大眾運輸工具，我們配合中央的步調。當中央宣布台鐵、高鐵還有這個捷運啟封的時候，可以不用戴口罩的時候，我們就跟著不用戴口罩，但是駕駛員還有櫃台的服務人員，包括區公所、戶政事務所還有市府第一線櫃檯人員，還是請配戴口罩。

最後，這個制度是採取動態滾動式檢討，原則上，我們隨時檢討，如果發現可以逐漸再撤封，我們就把它撤除掉，感謝市民朋友們在這段時間這麼積極的配合，能夠成就台南市成為六都確診數最少的，接下來市府還是會繼續努力來為市民的健康打拼。

黃偉哲說，除了新冠肺炎covid-19之外，還有登革熱的防疫，還腸病毒的防疫，這些包括勤洗手啦這些，我們在學校裡面還是會加強對學童還有學生們的要求，尤其暑假快到了，水上活動又要展開，那這部分的其他安全措施還會繼續維持，所以說，藉這個機會來跟大家做一個宣布說，台南市政府配合全國大解封，那有一個台南版的相對應的措施，那希望說，市民朋友們配合，市政府也全力來協助。

有關大型蘭展部分，台南市政府積極來跟蘭協來協調，最近可能會就會有消息，原則上農民們是希望說有一個比較，像往常一樣的規模蘭展，那這個蘭展當然牽涉到，第一個經費、第二個客源，那就是參觀的人潮，所以我們會跟蘭協再好好的研究，來朝向這個正面的規劃的方向走。第二個龍舟，龍舟在6月25日就要舉辦，現在已經6月5日，再三個禮拜後就要舉辦，在沒有解封之前，就已經說過龍舟如期舉辦，但是規模可能會小一點，那麼現在的龍舟就已經開始有有些地方開始出賽了，所以說，台南市的規模就照原先預定的規模來做。只是其他相關的表演活動，配合全國大解封，台南市的夜間龍舟賽，是全台灣獨一無二的，那有一些展演活動會恢復，市集活動會恢復，所以說這個部分，龍舟的三部分比賽、表演、市集，我們都會恢復。

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