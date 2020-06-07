熬過最後一波群聚、宣布生活鬆綁　指揮中心開設139天「暫退幕後」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／整理報導

指揮中心開設139天，今（7）日迎來日日記者會的最終場。在持續半年的新冠病毒戰役中，指揮中心交出443例確診、7例死亡的成績單，並以檢測164.9人就有1例確診的高篩檢效率傲視全球。指揮中心成立以來，可依確診人數多寡，分為二階段，截至100天是「社交緊縮期」，4月後疫情時代緩步走向開放，而隨著5月後只剩零星境外移入，指揮中心也將暫時退場。

新冠肺炎2019年底在中國大陸武漢爆發後，疾管署便嚴陣以待，隨著各省陸續出現病例，加上適逢春節返鄉潮，疾管署於1月20日成立中央流行疫情指揮中心，啟動跨部會整備工作。1月21日台灣出現首例確診病例，加上大陸疫情猛爆，武漢宣布封城，指揮中心於1月23日提升至二級開設。2月27日，又因應國際疫情緊急，便於跨部會協調，調升為一級開設。

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▲防疫五月天以「梅花隊形」與疾管署防疫醫師代表合影。（圖／記者徐斌慎攝）

從指揮中心開設至100天止，防疫團隊共經歷了兩批武漢包機、寶瓶星號靠港檢疫、鑽石公主號包機返台，以及武漢解封後開設定點航班等重大事件。3月國際疫情大爆發，指揮中心將全球旅遊疫情建議提升至三級警告，旅外國人大量返台，間接造成國內疫情大爆發，單日最高確診人數達30多人，期間也出現10例本土感染源不明個案，所幸最後皆未造成大規模社區傳播。

疫情間5案件牽連最廣 陳時中最擔心這2件

細數指揮中心開設139天以來的5大疫情事件，第一起為2月20日「白牌車司機」，患者確診即死亡，第一時間找不到感染源，後來是經抗體檢驗，才追出源頭為浙江台商。第二起為造成8人確診的北部醫院群聚感染，當時指揮中心召集人張上淳在記者會中解釋「病房病室」，一度成為話題，不過感染源頭案34最後仍不幸過世。這兩起加上養護機構護理師確診，皆被陳時中點名「最憂心」的案件。

第三起則是造成藝文活動全數停擺的澳洲音樂家事件，指揮中心於3月5日晚間10時，協同文化部召開臨時記者會，公佈染疫音樂家足跡，並宣布國家音樂廳關閉，當時隔離人數高達146人，所幸全數安全解隔離。第四起則為4月8日確診的酒店女公關，指揮中心在突破心防，確認其身份同日，宣布酒店舞廳全數停業，也挑起潛伏期過後由誰宣布復業的爭端。

▲澳洲音樂家確診，造成藝文活動全數停擺。（圖／記者呂佳賢攝）

第五起，也是台灣最後一起大規模群聚事件，則為4月18日爆發的敦睦艦隊群聚，748名官兵被召回集中檢疫，截至5月5日檢疫期滿，共有36人確診，其中11人為無症狀感染。官兵下船後曾短暫進入社區，也讓防疫團隊憂心成為破口，一度針對足跡發放類細胞簡訊，所幸最後平安結案。

防疫期間3大亂象：出遊、口罩、紓困

指揮中心開設的139日間，除了針對確診個案進行抽絲剝繭疫調外，也因應疫情，推出各項APP與政策。清明連假期間境外移入人數爆增，仍不減民眾遊興，指揮中心在連假第三天記者會上，點名墾丁大街人太多，並針對11處熱點風景區發布細胞簡訊，造成人潮湧退，而民眾自危到醫院篩檢，也讓連假後一週採檢人數大爆量。

為防止疫情期間再傳群聚事件，五一勞動節連假時，指揮中心結合高公局1968 APP，讓民眾可即時查詢234處旅遊熱點人流，在敦睦艦隊群聚爆發後，為台灣社區感染守下一城。

▲民眾戴口罩搭高鐵。（圖／記者李毓康攝）

5月台灣疫情趨緩，行政院公佈擴大紓困振興方案，也引發了諸多亂象，先是審核資格未明，加上蘇貞昌一句「中央審核，地方免責」，讓新北市長侯友宜在母親節假期間，將近萬件紓困申請書送到衛福部，引發「甩鍋之亂」，也讓陳時中講出了「本是同根生，合作多於快」的金句，陳時中也在記者會上，多次向地方審理人員表達慰問與感謝。

新冠肺炎疫情爆發之初，指揮中心先徵用口罩，爾後成立口罩國家隊量產，並配給藥局販售，因為供不應求，一度引發口罩之亂。而後期間結合健保快易通APP推出「口罩實名制」，而後更結合超商等通路，讓民眾插健保卡就能買。6月疫情趨緩，除全面開放寄送海外，也解除徵用，讓口罩回歸自由市場，不過仍維持實名制雙軌並行，便於民眾購買。

後防疫時代社交解封 仍有3大難題待解決

截至6月6日，台灣已連續56天無本土病例，已達社區安全期。指揮中心5月正式宣佈防疫新生活運動，除了高山山屋恢復線上申請、大眾運輸四階段解禁、探病鬆綁、開放中職觀眾入場、藝文展演放寬外，也宣布鬆綁商務人士來台限制。

▲瑞德西韋已被列入第七版治療指引 。（資料照／記者崔至雲攝）

不過，境外生何時放行，卻遲遲未有著落；各國邊境陸續解封未納入台灣，專家認為秋冬將迎來第二波疫情，都成為後防疫時代的下一波挑戰。

雖然邊境解封尚無規劃，境外生來台也暫無共識，新藥、疫苗也在研發中，但隨著生活大規模解封，指揮中心記者會確定改為一週一次開設，陳時中、張上淳、周志浩、陳宗彥、莊人祥等網友口中的「防疫五月天」，終於能結束從年初至今連續159天上班日，跟大眾一起回歸正常生活。