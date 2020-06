台灣防疫決策網上線！　紀錄新冠肺炎160天「4大面向、8大成功因素」

▲防疫指揮官陳時中。(圖/記者李毓康攝)

記者嚴云岑/台北報導

6月7日是社交解封日,也是指揮中心日日記者會最終回,防疫指揮官陳時中公佈「COVID-19臺灣防疫關鍵決策網」,有中英文介面,內容包含「決策關鍵時間軸」、「成功防疫因素」、「臺灣衛生醫療體系基礎」、「重大政策」等4大面向,以時間軸呈現台灣防疫成果,證明Taiwan can help, and Taiwan is helping!

中央流行疫情指揮中心行政組組長鄭舜平表示,關鍵決策網完整呈現了12月31日新冠肺炎爆發後,整整160天指揮中心的投入的資源以及決策。決策關鍵時間軸顯示臺灣及國際間累計確診數,對照臺灣各項決策時間點,展現臺灣各項超前部署決策脈絡。

成功防疫因素:歸納「SARS經驗」、「中央疫情指揮中心」、「資訊公開透明」、「良好的資源分配」、「及時邊境管制」、「智慧社區防疫」、「先進的醫療科技」、「優質國民」等8類,以簡單、條列式的敘述方式,搭配圖片進行簡要說明,防疫的成功是仰賴中央、地方齊心一力對抗病毒,及國民高素質的配合。

臺灣衛生醫療體系基礎一欄,則是說明臺灣過去長期於醫衛領域的耕耘,建立優良衛生醫療基礎,以有效且迅速執行防疫作為。重大政策則是針對防疫過程各項重大政策內容,如口罩、邊境防疫等指揮中心作為。

鄭舜平表示,「COVID-19臺灣防疫關鍵決策網」不只有中文,指揮中心還新增了英文、日文、印尼文、德文等選項,方便全球民眾參考。

指揮官陳時中表示,下週起記者會將減縮為一週一次,決策網象徵政策的延續與重要性,非常感謝衛福部與疾管署人員在短時間完成設置,相信台灣可以持續用抗疫經驗幫助世界。

