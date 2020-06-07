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指揮中心記者會下週起「固定週三開」　維持社交距離、提供直播

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▲▼6月7日指揮中心指揮官陳時中說明國際疫情。（圖／記者嚴云岑攝）

▲防疫指揮官陳時中在日日記者會最終場進行期中總結報告。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心成立140天暫退幕後，指揮官陳時中日前宣布，在6月7日解封後，疫情記者會將改為一週一次。指揮中心公佈記者會辦理第三次調整方案，下週起將改至每週三下午2時召開，媒體需維持固定座位，屆時也會提供直播，讓國人一同關心疫情。

陳時中今6日公佈未來記者會時間，暫定為每週三舉行。他表示，這是因為週二有專家諮詢小組會議，得出共識後隔天才好向國人報告。

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▲▼流行疫情指揮中心記者會_每日記者會最終回_中州科技大學贈送蛋糕。（圖／記者李毓康攝）

▲▼流行疫情指揮中心記者會最終回，中州科技大學贈送蛋糕。（圖／記者李毓康攝）

▲▼流行疫情指揮中心記者會_每日記者會最終回_中州科技大學贈送蛋糕。（圖／記者李毓康攝）

今日是指揮中心每日記者會最終場，中州科技大學餐飲廚藝系特別做了2個大蛋糕與200個小蛋糕，向辛苦的防疫人員致意。餐飲廚藝系副教授陳德勝表示，為了讓防疫人員吃得健康，此次特別不用砂糖，改採阿拉伯糖與海藻糖，蛋糕上寫著「團結勝利、抗疫成功」，象徵台灣全體國人齊心抗疫戰勝病毒。

陳時中表示，指揮中心開設以來，總共召開了141場記者會，衛福部與疾管署也將資料集結，放在「COVID-19臺灣防疫關鍵決策網」上，內容包含「決策關鍵時間軸」、「成功防疫因素」、「臺灣衛生醫療體系基礎」、「重大政策」等4大面向，以時間軸呈現台灣8大防疫成果，證明Taiwan can help, and Taiwan is helping！

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