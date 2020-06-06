快訊／陳其邁準備出戰高雄補選　提防國民黨祭出2招「卡邁」





▲罷韓總部高聲慶祝韓國瑜被罷免。（圖／記者陳以昇攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜獲得超過93萬罷免同意票，6日寫下歷史，成了我國史上第一位被罷免成功的市長。站在綠營立場，就是要收復高雄，民進黨上下已凝聚共識，接下來的高雄市長補選，將由行政院副院長陳其邁出馬光復高雄，但仍須審慎因應藍營祭出兩招反制來「卡邁」。

2018年九合一選戰韓國瑜擊敗民進黨贏得高雄市長寶座，如今卻被超過當年勝選票數的93萬民意踢下市長大位。這場罷免投票及後續補選，綠營目標明確，要收復高雄疆土。

綠營人士表示，陳其邁北上擔任副院長表現出色，人在台北的他不忘家鄉，對高雄建設盡心盡力，遇到風災也總在第一時間親自南下視察，早就被高雄人當成「真市長」。

陳其邁再次出戰高雄已是綠營黨內共識，即使是當年與陳其邁參加初選的競爭對手趙天麟也表態支持立場，將以高雄市黨部主委身分協助陳其邁拚補選，如今只差陳其邁正式宣布出戰。





▲陳其邁回家投票。（圖／記者陳以昇攝）

對於國民黨接下來會採取何種戰術，據綠營分析，國民黨可以透過2招來迎戰民進黨，一、韓國瑜將靠提訴訟替國民黨爭取時間、不會將訴訟打完，目的在讓藍營要角有足夠時間遷戶籍布局補選，知情人士透露，韓國瑜其實希望由李四川出戰，不過遭到婉拒。

二、韓國瑜陣營將堅持打完訴訟，由於訴訟最長時間1年，將超過補選時間，等同直接滅了補選戰，企圖讓綠營因提名代理市長人選出現紛爭。不過，知情人士評估，此舉對韓國瑜及國民黨也很傷，除了將失去靠補選再戰機會，也等同漠視93萬民意，對藍營形象將是一大痛擊。

另外，在高雄市長補選前，行政院將推派代理市長，人選同樣是外界關注焦點。據透露，民進黨將以「淡化高雄、政治色彩」為人選原則，目前已經被點名的人，包括高市前副市長楊明州、行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞、內政部政務次長花敬群或陳宗彥。

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