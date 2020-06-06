韓國瑜下一步該往哪走？　邱毅提3策略：別糾纏於罷免無效

▲前立委邱毅（圖／記者林敬旻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

高雄市長韓國瑜的罷免案在6日晚間落幕，最終以超過93萬的罷免同意票通過，讓韓國瑜成為台灣選舉史上首位被罷免的民選首長。對此，前立委邱毅在臉書分析，韓國瑜未來發展有三種策略，其中角逐國民黨主席是最好的一步。

邱毅感嘆說道，真是六月六日斷腸時，韓國瑜的市長被罷免了，而且罷免案的同意票近94萬，比罷免案通過的門檻（57萬）要高很多，也比當初韓國瑜選上市長的89萬要高，顯示有部分藍營支持者也投下罷免票。

邱毅進一步分析，韓國瑜的未來發展有三種策略：一是自此退出政治，不再沾染政治塵埃。二是脫離國民黨，自組新政黨。三是留在國民黨內，準備選黨主席。

邱毅表示，在台灣自組新政黨必須要龐大的資金，而且依現在的選舉制度，新政黨要持續存活並不容易，韓國瑜若是頭腦清醒，當知此路不通，反而會耗盡自己的剩餘價值。

邱毅坦言，韓國瑜在政治之外並無特殊專長，而且他又是愛熱鬧、人來瘋的人，加上還有一些熱情的韓粉簇擁，因此我估計韓國瑜不會選擇退出政治，他也不甘心退出政治。既然韓國瑜不甘心退出政治，也不會選擇自組新政黨，那他最好的策略就是「角逐國民黨主席」，不過這一來他就要面對朱立倫和江啓臣的競爭了。

最後，邱毅也強調，國民黨內的保守勢力不喜歡韓國瑜，他們會選擇朱立倫或江啓臣，但是韓粉仍有一定實力，支持韓國瑜打敗朱江的勝算不低。韓國瑜是熟悉政治情勢的聰明人，我估計他的下一步或是最好的一步，當是進行休整恢復元氣，準備角逐國民黨主席，千萬別再糾纏於提出「罷免無效」等無用的法律訴訟。



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