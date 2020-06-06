罷韓成功就要夾斷筷子！鄉民一看票數「幫咖撐哀悼」　呱吉回應了

▲呱吉起初認為罷韓不會過關，直呼「只要（過門檻）多幾萬票，我就夾斷幾根筷子。」（圖／翻攝自呱吉臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

台北市議員「呱吉」先前曾在臉書貼出影片，認為投下同意罷免韓國瑜的票數僅40萬票，象徵罷韓不會過關，「要是覺得結果不會這樣，就給我去投票！只要多幾萬票，我就夾斷幾根筷子！」結果今（6）日開票結果一公布，PTT鄉民馬上敲碗「準備面對好40根筷子了嗎？」呱吉也在臉書貼文出聲。

台北市議員「呱吉」邱威傑先前在臉書上貼出影片，他認為投下同意罷免韓國瑜的票數僅40萬票，象徵罷韓不會過關，「要是覺得結果不會這樣，就給我去投票！只要多幾萬票，我就夾斷幾根筷子！」而罷韓投票6日下午4點結束，開票後1個小時10分鐘左右，同意票就突破罷免門檻的57萬4996票。

▲PTT開始敲碗呱吉夾筷子。（圖／翻攝自呱吉臉書）

投票結果一出爐，就有網友馬上在PTT的Gossiping板上問卦「呱吉的肛門要成為筷子毀滅者了？」提到呱吉承諾「罷韓同意票如果多於他預估的50萬（應為40萬），每多一萬就用肛門夾斷一根筷子」，粗估大約要夾斷53根筷子左右（93萬-40萬），讓網友開玩笑直呼「準備面對好40根筷子（應為53根）了嗎？一個人如果肛門摧毀40根筷子（應為53根），會被筷本團體抗議嗎？」

眼看著同意票數狂升，一路飆過罷韓門檻還繼續漲，呱吉在下午5點26分也在臉書發文，簡單一句「嗯，我先去健身房練一下」讓人笑瘋，看到網友說「這個票數，請保重……」他也回覆「我會加油！」其他人則是紛紛留言，「這票數……心疼你咖撐兩秒」、「那個……有筷子廠商要贊助呱吉的嗎」、「環保一點不要夾木筷，要夾不鏽鋼的」、「默哀致意」。

不過事實上，在影片中呱吉並未承諾要用何種方式夾筷子，只是他曾在大港開場脫口秀中，表演用屁股夾筷子，可能也是這樣讓網友聯想這次也是屁股夾筷子。在臉書貼文中，呱吉也只說「要去健身房練一下」，並沒有說要練哪裡。