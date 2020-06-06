清大神偷技正「山寨收據、戳章」出租講堂　每次8千到1萬全部收口袋　

▲清大一名黃姓技正，利用出租大講堂中飽私囊，4年不法所得高達11萬餘元。（示意圖／資料照）

記者陳凱力／新竹報導

清華大學黃姓技正2014年起負責管理人社院場地出租事務，竟私自接單將出租所得放進自己口袋，還偽造單據取信租用人，4年的不法所得高達11萬餘元，經校方報請廉政署查辦，新竹地院依背信罪及偽造私文書罪各判5月及3月，應執行7月，緩刑3年。

為了充實校務基金，清大校方制定借用管理辦法及收費標準，對外出租收費，並規定借用者需以轉帳或至校方出納組繳納，所收入將納入校務基金統籌運用。

清大人社院的黃姓技正從2014年起擔任講堂管理及舞台技術支援及修繕工程的總務，竟以每次收取800元到1萬餘元的代價私下接單中飽私囊，2014年2月至2018年11月間，不法所得高達11萬200元。

一名陳姓女子於2018年10月間花1萬8千元向黃姓技正租借場地並要求開立證明，黃男為怕事情曝光，竟一不做二不休在辦公室DIY偽製人社院戳章、借用繳款明細表，蓋上自已的職章後，交給對方。事後校方察覺有異，才報請廉政署查辦。

由於事證明確，證人也指證歷歷，黃男向法官坦承犯行。法官認，黃男為人社院大講堂的總務人員，負責辦理人社院講堂借用管理事務，卻為貪圖小利，私下收費，違背其任務，損害清大財產利益，甚至偽造單據，致清華大學權益受損害，認定被告犯背信罪及偽造文書罪，但念及黃男一時失慮，導致犯罪，且犯後態度良好，賠償清大損害，清大也願給予緩刑機會，因此依背信罪判5月、行為偽造文書罪判3月，應執行7月，緩刑3年，期間保護管束，並接受法治教育3場。

►地表最強Kiehl’s美白精華下殺5.7折！一滴4效 淡斑超有感

►蘇大媽北上苗栗開戰場 拱天宮只撐1日就投降…公告「禁止進入本宮」

►男露「記號」：被下降頭7年 平日靠敲鐵門驅鬼…屋內5貓崩潰閃尿

►「您吃肉我吸油煙」新竹知名燒烤店被判搬離社區 業者不服：要上訴