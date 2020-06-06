守護夏日紅寶石　南警啟動「鷹眼護果」

▲守護夏日紅寶石「芒果」，台南市玉井分局啟動「鷹眼護果」專案，市長黃偉哲親臨會場除慰勞打氣外，並行銷多吃芒果之益處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

守護夏日紅寶石「芒果」，台南市玉井分局啟動「鷹眼護果」專案，分局各分駐、派出所、偵查隊及內勤單位等，針對轄區水果分布區域及果農提出之申請區域，綜合規劃納入護果巡邏路線，規劃整體警民力量，加強密集巡邏，配合執行臨檢、便衣埋伏等勤務，防止竊賊蠢蠢欲動，增加果農安全感。

芒果為台南市最具代表性的農特產品，尤以甜美多汁口感細緻的愛文芒果受到國內、外消費者的青睞，每年夏天，台南芒果即進入盛產期，愛文芒果輸往日本、韓國等檢疫作業亦進入旺季，近年外銷產值日益提升，「水果故鄉」美譽不脛而走，正因每年6~8月份係玉井分局轄區農產品(芒果、木瓜、芭樂、楊桃、梅子、棗子、龍眼、鳳梨、荔枝)之採收期，勢必引起宵小之覬覦，為防患於未然，以保障果農之財產安全，分局長楊青垂特別指示偵查隊邀請立委、市議員、各區公所及農會代表、協勤民力共50餘人，於6月5日晚上6時30分在該分局廣場舉行誓師大會，市長黃偉哲在市警局長周幼偉陪同下，親臨會場除慰勞打氣外，並行銷多吃芒果之益處。





由於果農在採收期都會擔心自己整年之辛苦，遭竊而蒙受損失，然果園幅員遼闊，在警力有限下，難以有效防堵竊賊入侵行竊，玉井分局長楊青垂有鑑於此，親自拜訪轄內各里里長及利用民防及守望相助巡守隊訓練等時機，聽取果農對於警方執行護果專案之建議，並要求分局各分駐、派出所、偵查隊及內勤單位等，針對轄區水果分布區域及果農提出之申請區域，綜合規劃納入護果巡邏路線，且要求各分駐、派出所結合社區巡守隊、義警民防等民力，規劃整體警民力量，加強密集巡邏，配合執行臨檢、便衣埋伏等勤務，防止竊賊蠢蠢欲動，增加果農安全感。

玉井分局長楊青垂除呼籲各果農將套果之紙袋予以噴色（標注記號），增加辨識度阻斷銷贓管道，另將啟動紅外線空拍機於夜間巡視果園，並爭取監視器裝設於重要路段路口，及宣導農民搬運農具照明要充足，清晨開啟警示燈，期達成「零事故」、「零竊案」之目標值。

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