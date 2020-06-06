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崔順實獄中出版回憶錄...不滿被當「透明人」自爆：為了朴槿惠離婚

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▲▼崔順實獄中3年，寫下回憶錄說明和朴槿惠的關係、證明自己的清白。（圖／達志影像／美聯社）

▲崔順實獄中3年，寫下回憶錄說明和朴槿惠的關係、證明自己的清白。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統朴槿惠因「閨蜜門事件」遭彈劾下台、入獄服刑，該事件主謀崔順實（現已改名최서원，韓媒推測其漢字為崔瑞原）也因收賄等罪遭判處18年徒刑，如今已服刑3年多。南韓法界、出版界人士表示，崔順實將在8日出版自傳形式的回憶錄《我是誰：崔瑞原獄中悔悟記》，除描述自己與朴槿惠間的關係，也透露自己和前夫鄭潤會的婚姻本來無嫌隙，是為了輔佐朴槿惠，才導致最後離婚收場。

她在書中寫下追隨朴槿惠的緣由，「（朴）努力克服痛失母親的哀傷、輔佐朴正熙總統展開新心靈運動、統合國民，使我感到非常敬佩；然而和朴槿惠的相遇，卻使我在每一任政權被迫成受各種試煉」。

她回憶，1998年曾鼓勵丈夫鄭潤會輔佐朴槿惠參加大邱國會議員補選，在當選後還擔任朴的秘書室長；不過丈夫其實私下非常反感和朴槿惠、崔順實的父親崔太敏牽扯上關係、還得因此受媒體關注，「他曾數度勸我離開朴槿惠，但我認為若就此離去，好像是棄義背理的行為，最後我決定放手，不再讓他擔任崔太敏的女婿」。

▲▼崔順實出版的回憶錄《我是誰：崔瑞原獄中悔悟記》（圖／翻攝自教保文庫官網）

▲崔順實出版的回憶錄《我是誰：崔瑞原獄中悔悟記》（圖／翻攝自教保文庫官網）

崔順實更表示自己才不是外界所認為的貪權奪利之人，還透露自己在青瓦臺輔佐朴槿惠期間被當成「透明人」。她補充道，「我如果追求權力，一定會想辦法為自己謀個一官半職，但朴槿惠沒有家人，我只想在一旁輔佐她，然而這也造成我和家人的關係漸漸疏遠，和丈夫也開始有了嫌隙」。

崔順實也在書中寫下朴槿惠看待自己的態度，「我進青瓦臺後被迫當透明人，因為朴槿惠非常討厭我在秘書以外的人前露面，她甚至不想瞭解我離婚的原因......也許若我當時決意離開，說不定朴槿惠任期內能成為偉大、優秀的總統，我非常後悔當時做的決定。」

崔順實在書中不斷表明自己的清白，「只因為待在掌權者身邊，就無法為自己辯護、被迫入監服刑；雖然現在鐵定會受各界謾罵，但我還是想澄清、說明事件的真相」。

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