花6000萬買棒棒糖給學生「每人3根」配藥吃！馬達加斯加教育部長被解雇

▲馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina）拿著號稱能「10天內治癒新冠肺炎」的神奇藥草茶。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina）目前正在推廣一種號稱可以抗疫的「藥草茶」，教育部長安德里亞馬娜娜（Rijasoa Andriamanana）為了怕學童吃藥草太苦，便編列了200萬美元（約新台幣6000萬）的預算買棒棒糖，導致他因此下台。

根據《BBC》報導，馬達加斯加的藥草茶療法已出口到非洲許多國家，教育部長安德里亞馬娜娜為了讓學童們在吃時減輕藥草苦味，便發給每位學童3根棒棒糖配藥吃。此舉隨即引發浪費公帑的批評聲浪，總統拉喬利納也出來表示該項計畫欠周詳，安德里亞馬娜娜只好下台負責。

據了解，這種藥草茶（Covid-Organics）的成分，是從馬達加斯加本地的蒿屬植物中萃取出來的，蒿屬植物過去就曾被證實有抗瘧疾的效果。

世界衛生組織在藥草茶推出後，就曾經警告，目前沒有其配方的公開科學研究暴稿，療效仍需被驗證。馬達加斯加的國家醫學科學院也對藥草茶的功能表示懷疑，並表示這有可能損害人們的健康。

馬達加斯加截至6日上午確診957人，死亡7人。

▼除了藥草茶，還有藥草包可以自己泡茶喝。（圖／路透）