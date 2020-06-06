網戀「天菜辣空姐」！他「為愛豪撒42萬」心癢難耐...見面後涼了

▲王男豪撒42萬後，發現火辣空姐竟是大媽，感到傻眼。（翻攝自網易新聞）

圖文／鏡週刊

中國大陸杭州一名王姓男子今年3月玩抖音時，認識一名天菜空姐，兩人透過網路交往，之後王男更在交往期間豪撒人民幣10多萬元（約台幣42萬元），沒想到最後見面，對方竟是一名40歲大媽。

據《網易新聞》報導，王男3月在抖音與天使臉龐、惡魔身材的何姓空姐一見鍾情，兩人就此展開戀情，當時何女還還拍下自己的身分證件給王男看，讓他更加深信不疑對方的身分。交往後，何女甚至獅子大開口，開始要王男幫她儲值遊戲費用、匯款讓她買衣服，讓他在2個月內就陸續花了人民幣10多萬元（約台幣42萬元）。

不過，王男一直未見到本人過，心癢難耐，曾兩次飛到何女自稱居住的上海市，卻都未成功見到對方，讓王男越想越不對，加上感情淡掉，促使王男一度想要討回當時為愛付出的錢；直到5月19日，王男驚覺可能遇到愛情詐騙，便到杭州富陽新登派出所報案，案件才就此曝光。

警方循線找到何女，並在5月29日從甘肅省將她帶回派出所，王男得知消息後隨即去找何女，熟料，秒幻想破滅，才知道何女是一名40歲菜市場大媽，讓王男看了相當傻眼。對此，何女坦言，抖音、身分證都是找人P圖；因涉嫌詐騙，遭以刑事強制措施拘留，案件正進一步審理中。



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