磊山保經看見需求「3年期資金贊助」　支持Liv宜蘭隊持續為國爭光

▲磊山保經業務總經理林世德率領宜蘭據點業務夥伴與LIV車隊合影，期盼車隊未來佳績如潮「騎勁世界」。（圖／磊山保經提供）

財經中心／台北報導

由於年初新冠肺炎（COVID-19）疫情遍及全球，國內外重大賽事多所延後甚至停辦，對於Liv宜蘭女子隊來說也是計畫趕不上變化，原定6月以前包含國手選拔、「陽金公路典」、宜蘭縣運會等大小比賽通通被迫取消，而其中「TAIWAN KOM」賽事取消，更是影響甚巨，這可是攸關車隊選手是否能繼續保持國內排名第一，世界排名能否進入前3名的關鍵賽事。

Liv宜蘭女子隊教練黃章桐非常憂心，但也在疫情中持續培訓正向看待，靜待疫情結束後選手即刻參賽奪得佳績。而宜蘭隊成立以來為何佳評如潮、屢創佳績呢？是黃章桐獨家的訓練模式使然，因為這裡沒有團體培訓只有個人自主訓練，透過主動回報讓教練掌握每位選手的練習狀況，堅持自主訓練文化，就是為培養選手對其目標清晰，若選手積極有心，教練便會協助尋找資源，讓選手有更好的發展機會。

磊山保險經紀人看見黃章桐的堅持，在業務總經理林世德多次前往關注訪視後，決定從2020年開始以實際的資金贊助，初步合作將採3年期資金協助，而後的協助將會再視車隊的實際需求，給予最適當之協助，因磊山始終以公益使命作為保險服務之初衷，堅信「愛、責任、關懷是保險業的本質」，並以帶狀持續為其核心價值支持公益。

磊山表示，以「胸懷大愛，傳承大業成為金融保險業的典範」為其企業願景，並堅守「透過保險提供客戶身心安頓的力量」、「與時俱進提供夥伴多元創業的平台」、「整合資源提供社會帶狀公益的支持」三大企業使命回饋社會。

林世德表示，磊山保經看見Liv宜蘭女子隊以清晰的目標打造自行車選手培育計畫，故投入資源輔助支持，相信疫情過後，車隊定能在國內外各大賽事再創高峰，持續為國爭光讓世界看見台灣自行車選手的強大實力。