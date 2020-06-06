　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

磊山保經看見需求「3年期資金贊助」　支持Liv宜蘭隊持續為國爭光

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲磊山保經業務總經理林世德率領宜蘭據點業務夥伴與LIV車隊合影，期盼車隊未來佳績如潮「騎勁世界」。（圖／磊山保經提供）

▲磊山保經業務總經理林世德率領宜蘭據點業務夥伴與LIV車隊合影，期盼車隊未來佳績如潮「騎勁世界」。（圖／磊山保經提供）

財經中心／台北報導

由於年初新冠肺炎（COVID-19）疫情遍及全球，國內外重大賽事多所延後甚至停辦，對於Liv宜蘭女子隊來說也是計畫趕不上變化，原定6月以前包含國手選拔、「陽金公路典」、宜蘭縣運會等大小比賽通通被迫取消，而其中「TAIWAN KOM」賽事取消，更是影響甚巨，這可是攸關車隊選手是否能繼續保持國內排名第一，世界排名能否進入前3名的關鍵賽事。

Liv宜蘭女子隊教練黃章桐非常憂心，但也在疫情中持續培訓正向看待，靜待疫情結束後選手即刻參賽奪得佳績。而宜蘭隊成立以來為何佳評如潮、屢創佳績呢？是黃章桐獨家的訓練模式使然，因為這裡沒有團體培訓只有個人自主訓練，透過主動回報讓教練掌握每位選手的練習狀況，堅持自主訓練文化，就是為培養選手對其目標清晰，若選手積極有心，教練便會協助尋找資源，讓選手有更好的發展機會。

磊山保險經紀人看見黃章桐的堅持，在業務總經理林世德多次前往關注訪視後，決定從2020年開始以實際的資金贊助，初步合作將採3年期資金協助，而後的協助將會再視車隊的實際需求，給予最適當之協助，因磊山始終以公益使命作為保險服務之初衷，堅信「愛、責任、關懷是保險業的本質」，並以帶狀持續為其核心價值支持公益。

磊山表示，以「胸懷大愛，傳承大業成為金融保險業的典範」為其企業願景，並堅守「透過保險提供客戶身心安頓的力量」、「與時俱進提供夥伴多元創業的平台」、「整合資源提供社會帶狀公益的支持」三大企業使命回饋社會。

林世德表示，磊山保經看見Liv宜蘭女子隊以清晰的目標打造自行車選手培育計畫，故投入資源輔助支持，相信疫情過後，車隊定能在國內外各大賽事再創高峰，持續為國爭光讓世界看見台灣自行車選手的強大實力。

 
ET快訊
取車莫名被「6根」包圍！車主急上網求救　仔細一看傻眼
梅雨結束了？鋒面逼台「雷雨彈」再襲　一張圖看全台降雨時程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

磊山保經看見需求「3年期資金贊助」　支持Liv宜蘭隊持續為國爭光

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

2轎車8男女突停路中「亂舞狂歡」　後車嚇傻急停下...畫面曝網罵爆

火球畫面曝！16歲無照妹恐賠百萬　網酸人生勝利組：直接買下槽罐車

遭魚網纏繞！潛水員「電眼」搜尋　兩天幫超過20隻生物重獲自由

磊山保經看見需求「3年期資金贊助」　支持Liv宜蘭隊持續為國爭光

百想藝術大賞「全場只有他一人坐2個椅子」　幕後照曝光網爆笑：大屁股PengSoo

NBA球員工會全票通過復賽　每晚必須接受新冠病毒檢測

全台明起大解封！雙鐵捷運可脫罩　故宮超前開放

喝拿鐵就不怕鈣流失？　真相恐怕恰好相反

54天無本土病例　急診醫：衛生鬆懈「這病毒」可能反撲

G-SHOCK鋼錶上光雕網格　前衛科技感搭強悍性能很加分

美防長不甩川普！下令撤離駐華府2部隊　調查盤旋群眾上空直升機

家樂福自有品牌必買「它」　網狂讚醬汁超香：比Costco好吃！

4縣市橙色高溫！今降雨機率提高　明鋒面接近「劇烈天氣」發生

磊山保經看見需求「3年期資金贊助」　支持Liv宜蘭隊持續為國爭光

女洗完澡驚見變態大叔隔窗偷窺　假遛狗衝超商求救...他辯：在看貓

保險熱門新聞

磊山保經看見需求　支持Liv宜蘭隊持續為國爭光

影／南山股東會火爆畫面曝光！股東怒嗆「公司有問題又要跳過」

疫情衝擊產業　吳東進：該倒的就會倒

南山人壽提「法律解釋」處理勞資爭議　反遭工會嗆超多錯誤

南山股東會通過「盈餘轉增資發行新股案」

20年資深業務曝血淚：要花時間投資自己

南山工會曝光2大問題…籲金管會不應同意「南山人壽股權轉移」

一張表懂車禍調解官要看的單據

「尹衍樑之子」首度亮相！股東指名尹崇堯回應爆爭議

一張表看懂15歲以下保戶　各項保險金給付範圍

影／「南山人壽說話不算話」工會與小股東怒吼　股東會場外抗議！

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

保險業曝光「失能險3大重點」：符合認定等級就理賠

南山人壽推糖尿病外溢保單　免30天等待期

更多熱門

相關新聞

磊山保經增設宜蘭分行！致力開創東台灣「CIA500團隊」

磊山保經增設宜蘭分行！致力開創東台灣「CIA500團隊」

磊山保險經紀人宣布在宜蘭羅東增拓「宜蘭分行」，預計成立東台灣第一支「CIA500團隊」，也將秉持一貫專業服務堅持，提供保戶量身訂做的風險規劃管理與在地便利性。

磊山保經攜手英國保誠人壽　搶攻分紅保單市場

磊山保經攜手英國保誠人壽　搶攻分紅保單市場

英國保誠人壽推20倍保障外幣終身壽險

英國保誠人壽推20倍保障外幣終身壽險

保險專家：負債族經濟風險　可規劃高槓桿壽險

保險專家：負債族經濟風險　可規劃高槓桿壽險

鎖定業務區經理！磊山保經：「利多方案」吸引幹部菁英

鎖定業務區經理！磊山保經：「利多方案」吸引幹部菁英

關鍵字：

磊山保經磊山保險經紀人

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

少女全裸陳屍農田！竟是14歲表弟洩慾殺人

即／改口！譚德塞最新公布：建議戴口罩

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

救26年好友　勇男跳40度火山口湖

李榮浩悄準備生日3大禮！楊丞琳哭到鼻子紅

鋒面雷雨彈再襲　一張圖看全台降雨時程

人妻控遭襲胸　他一句話救了自己

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

老闆約開房！長腿直播主「1000G嬌喘私密片」外洩

取車莫名被6防撞桿包圍！車主傻眼求救

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

兒作文爆家裡很破爛　媽PO兇手照網笑翻

更多

最夯影音

更多
陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩
剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面