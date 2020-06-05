地上打雷僅占一小部份　更強大活動能量「伽馬射線爆發」在高層大氣上

▲夏天一到，午後經常有大雷雨，常常伴隨著打雷、閃電。（圖／記者呂佳賢攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

打雷、閃電會釋放出高能量，許多小朋友常常因此而嚇哭，其實我們看見的閃電只是天象的一部分，美國太空總署（NASA）透過國際太空站上的ASIM高速儀器，模擬了閃電「不為人知的部份」，揭開「伽馬射線爆發」的祕密，研究結果近期發表在權威期刊《科學》雜誌。

NASA指出，平常在地面上，人們用肉眼看到的閃電現象，僅占整個閃電運作的一小部份，更強大的閃電活動，發生在地球高層大氣上方；當閃電發生的時候，高層大氣會產生短暫的「伽馬射線爆發」，是地球上自然產生而成的最高能量，透過ASIM高速儀器，可以測量出高能伽瑪射線。

丹麥國家太空研究所首席顧問、天體物理學及大氣物理學專家紐伯特博士（Torsten Neubert）表示，「利用ASIM高速儀器，我們可以看到濕度、灰塵和其他顆粒進入高層大氣，影響到地球的輻射平衡」。閃電一般是指對流層大氣放電，由於持續時間短，閃電輸送的能量相對不大，不過閃電的功率卻可以很大。

▲閃電活動中伽瑪射線爆發影響的範圍。（圖／翻攝自NASA）

紐伯特博士表示，「雖然閃電發聲的時間很短，但有高度的危險性，因此科學家傾向於在實驗室進行研究，但也因此無法完整的達到閃電的真實本性。夏季潮濕的天氣下，豐富的水份子會令該空氣介質所要求的擊穿電壓降低，因此較易發生閃電，而冬季下雪時也是同一情況。

NASA接著發布挪威卑爾根大學（University Bergen）柏克蘭太空科學中心（Birkeland Centre for Space Science）及「Mount Visual」製作的模擬動畫，可以從動畫上明顯的看見，高層大氣出現伽瑪射線爆發的過程，以及所影響到的範圍及區域。