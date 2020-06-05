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馬哈地「逐出黨外」成定局！　馬來西亞土團黨發聲明挺慕尤丁

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▲▼馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）。（圖／路透）

▲ 馬來西亞前首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）。（圖／路透）

文／中央社記者郭朝河吉隆坡5日專電

馬來西亞土著團結黨最高理事會今天發表聲明，一致決定支持慕尤丁，並承認他是國家元首委任的第8任首相。這也意味著土團黨前名譽主席馬哈地被逐出黨外已成定局。

土團黨今天發表聲明，昨晚在主席兼代理名譽主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）主持下召開最高理事會會議，最終得到共識，由於馬哈地（Mahathir Mohamad）於2月24日辭去名譽主席，根據黨章，慕尤丁將自動替補成為代理名譽主席。

同時，最高理事會議認同土團黨在2月23日退出希望聯盟政府的決定，並認同2月24日由慕尤丁正式對外宣布退出希盟的舉動合法且符合黨章。

另外，最高理事會也強調，開除馬哈地與馬哈地之子兼土團黨署理主席慕克力（Mukhriz Mahathir）等5名國會議員已成定局。

至於昨天遭慕尤丁開除的前黨總秘書瑪祖基（Marzuki Yahya），最高理事會聲明，早在3月18日已對瑪祖基發出停職信，而瑪祖基卻忽視信件持續胡亂發言，因此最終遭逐出土團黨。

聲明最後強調，最高理事會認為土團黨加入國民聯盟政府，絕對符合黨的目標、宗旨和政策，並向所有遭開除的黨員致以最高敬意，感謝他們曾經對黨的貢獻和犧牲。

2016年，馬哈地與慕尤丁為把前首相納吉（Najib Razak）趕下台，創立土著團結黨，並成功在2018年5月連同人民公正黨、民主行動黨與國家誠信黨贏得全國選舉，組成希望聯盟。

不過今年2月中，馬來西亞政局再度出現變化，馬哈地突然宣布辭去首相與土團黨名譽主席的職位，而土團黨也隨即宣布退出希盟，導致希盟瓦解。

雖然馬哈地之後對外表示將回歸土團黨擔任名譽主席一職，但慕尤丁獲得土團黨支持競選首相，還成功獲得舊盟友國民陣線、伊斯蘭黨與砂勞越部分國會議員支持，最後獲國家元首委任為新首相。

在5月18日國盟政府上任後召開的國會會議中，由於馬哈地等5名國會議員，沒有坐在慕尤丁領導的國盟政府區域，慕尤丁在5月28日發表聲明，認為此舉違反黨章而開除他們。（編輯：周永捷）

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