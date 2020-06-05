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台南打火弟兄創新研發救災戰術器材　消友會捐贈力挺！

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▲打火弟兄創新研發救災戰術器材，台南市消防之友會第五辦事處捐贈，由消防局李政昌主秘代表受贈，並頒感謝獎狀感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲打火弟兄創新研發救災戰術器材，台南市消防之友會第五辦事處捐贈，由消防局李政昌主秘代表受贈，並頒感謝獎狀感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局5日上午11時，於消防局第五大隊1樓車庫舉辦捐贈儀式，打火弟兄創新研發救災戰術器材，台南市消防之友會第五辦事處捐贈，由消防局李政昌主秘代表受贈，並頒感謝獎狀感謝造福人群慈善義舉。

▲打火弟兄創新研發救災戰術器材，台南市消防之友會第五辦事處捐贈，由消防局李政昌主秘代表受贈，並頒感謝獎狀感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次捐贈物品中分為CCIO指揮戰術裝備、救災安全搶救裝備、救災安全後勤裝備、民眾火災預防設備等4大類型，其中值得注意的是CCIO指揮戰術裝備及救災安全搶救裝備等2大項；CCIO指揮戰術裝備中，係消防局第五大隊為提升救災指揮管理效率，自行創新研發各項指揮管理裝備，如使用簡便且可重複使用之指揮幕僚現場記錄板，且其填寫完後可直接磁吸於救災白板上，供指揮官收集資訊及指揮管理；研發各指揮幕僚之戰術背心，可放置無線電、記錄文具、照明燈、手冊等，使救災作業更有效率，並設定各指揮幕僚專屬顏色，供災害現場方便辨識；因應各類型災害之模組化攜行箱，該災害類型分為一般火警、高樓火警、及化學災害等，針對不同類型之災害攜帶已規劃好的模組裝備，有效提升災害搶救效率。

▲打火弟兄創新研發救災戰術器材，台南市消防之友會第五辦事處捐贈，由消防局李政昌主秘代表受贈，並頒感謝獎狀感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另有關救災安全搶救裝備部分，台南消防第五大隊延續市長黃偉哲及局長李明峯對消防人員救災安全之重視，針對消防人員受困火場時，引進第一套快速救援隊搶救所使用之廣域搜索繩、個人搜索捲線器、拖拉帶等器材，有效提升搶救消防人員之效率；另一項裝備為無線電伸縮扣，方便消防人員無線電訊息之接收及發話，避免漏掉災害現場重要訊息，或為了拿取無線電而忽略火場安全。

▲打火弟兄創新研發救災戰術器材，台南市消防之友會第五辦事處捐贈，由消防局李政昌主秘代表受贈，並頒感謝獎狀感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其餘救災安全後勤裝備部分則包含充電式強力照明燈、消防衣風乾機；民眾火災預防設備則為住宅用火災警報器360顆等，這次捐贈器材價值共約新台幣35萬元。

▲打火弟兄創新研發救災戰術器材，台南市消防之友會第五辦事處捐贈，由消防局李政昌主秘代表受贈，並頒感謝獎狀感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防之友會第五辦事處自2019年7月成立以來，已多次頒發救災救護獎勵金給予消防局執行救災救護有功人員，也多次至第五大隊各分隊慰問消防同仁平日執勤辛勞，今聞消防局在救災器材上有缺乏，薛文祥處長便隨即聯合各重要成員捐贈相關裝備器材，並力挺消防弟兄創新研發裝備器材，以充實消防局救災效能及能量。

李明峯局長表示，台南市消防之友會第五辦事處所捐贈救災裝備在保障消防局人員救災安全及消防救災上提供相當大的幫助，以確保市民生命、身體、財產安全，此善行義舉足為社會公益之典範亦盼能收到拋磚引玉之效。

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